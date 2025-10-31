Poznato kako će rafinerija iz Pančeva isporučivati derivate pumpama! Održan sastanak u Vladi o energentima
Na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razgovarano je o aktuelnoj situaciji u vezi sa snabdevanjem domaćeg tržišta naftnim derivatima.
Glavne teme sastanka u Vladi Srbije bile su nastavak rada rafinerije u Pančevu, logistika transporta i dinamika uvoza naftnih derivata koji se realizuje iz zemalja u okruženju.
V.d. pomoćnik ministra rudarstva i energetike za sektor nafte i gasa, Saša Koković, rekao je da su se resorno Ministarstvo, zajedno sa drugim državnim institucijama posebno angažovali na podršci i koordinaciji po pitanju logistike, kako bi se maksimalno iskoristili svi kapaciteti za transport naftnih derivata iz uvoza.
Predstavnici Naftne industrije Srbije potvrdili su da će rafinerija nafte u Pančevu, sa zalihama nafte kojima raspolaže, nastaviti da radi do 25. novembra.
Na sastanku je između ostalog rečeno da će se voditi računa o koordinaciji ravnomernog snabdevanja svih benzinskih stanica, što je posebno važno za male benzinske stanice.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičke direkcije za robne rezerve, Uprave za rezerve energenata, Uprave carina, Poreske uprave, Transnafte, Naftne industrije Srbije, Udruženja naftnih kompanija Srbije i kompanija članica udruženja.