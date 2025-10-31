Slušaj vest

Na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razgovarano je o aktuelnoj situaciji u vezi sa snabdevanjem domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Glavne teme sastanka u Vladi Srbije bile su nastavak rada rafinerije u Pančevu, logistika transporta i dinamika uvoza naftnih derivata koji se realizuje iz zemalja u okruženju.

V.d. pomoćnik ministra rudarstva i energetike za sektor nafte i gasa, Saša Koković, rekao je da su se resorno Ministarstvo, zajedno sa drugim državnim institucijama posebno angažovali na podršci i koordinaciji po pitanju logistike, kako bi se maksimalno iskoristili svi kapaciteti za transport naftnih derivata iz uvoza.

Predstavnici Naftne industrije Srbije potvrdili su da će rafinerija nafte u Pančevu, sa zalihama nafte kojima raspolaže, nastaviti da radi do 25. novembra.

Na sastanku je između ostalog rečeno da će se voditi računa o koordinaciji ravnomernog snabdevanja svih benzinskih stanica, što je posebno važno za male benzinske stanice.