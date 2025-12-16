Slušaj vest

Kompanija za razvoj nekretnina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata „Bingati“ objavila je da je prodala stan u Dubaiju po rekordno visokoj ceni po kvadratnom metru – 29.000 evra. Novi vlasnik pripremio je skoro 130 miliona evra za kupovinu ove nekretnine.

Rekordnu cenu na svetskom nivou za nekretninu prodatu u Dubaiju postigao je penthaus od 4.385 kvadratnih metara koji se nalazi u stambenom kompleksu koji nosi naziv brenda „Bugati“.

profimedia-0778998001.jpg
Foto: Binghatti / Ferrari / Profimedia

Kvadratni metar ovog objekta košta nešto više od 29.000 evra, a penthaus je prodat za 127,5 miliona evra.

Prodajnu transakciju zaključio je glavni prodajni direktor kompanije Abdulah Bingati, postavljajući novi svetski rekord za tržište nekretnina u Dubaiju,postižući najvišu cenu po kvadratnom metru ikada zabeleženu u delu grada koji nosi naziv Biznis bej (Poslovni zaliv), preneo je portal gulfconstructiononline.com.

profimedia-0793316256.jpg
Foto: Binghatti / Ferrari / Profimedia

Kako portal navodi, restanove u tom kompleksu već poseduju fudbalske zvezde Nejmar i Emerik Laport, kao i italijanski tenor Andrea Bočeli.

Kurir/RTS

