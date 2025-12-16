Oboren svetski rekord prodajom penthausa u Dubaiju: Od cene boli glava, a nalazi se u najluksuznijem kompleksu na svetu! I Nejmar i Bočeli tu imaju lokal
Kompanija za razvoj nekretnina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata „Bingati“ objavila je da je prodala stan u Dubaiju po rekordno visokoj ceni po kvadratnom metru – 29.000 evra. Novi vlasnik pripremio je skoro 130 miliona evra za kupovinu ove nekretnine.
Rekordnu cenu na svetskom nivou za nekretninu prodatu u Dubaiju postigao je penthaus od 4.385 kvadratnih metara koji se nalazi u stambenom kompleksu koji nosi naziv brenda „Bugati“.
Kvadratni metar ovog objekta košta nešto više od 29.000 evra, a penthaus je prodat za 127,5 miliona evra.
Prodajnu transakciju zaključio je glavni prodajni direktor kompanije Abdulah Bingati, postavljajući novi svetski rekord za tržište nekretnina u Dubaiju,postižući najvišu cenu po kvadratnom metru ikada zabeleženu u delu grada koji nosi naziv Biznis bej (Poslovni zaliv), preneo je portal gulfconstructiononline.com.
Kako portal navodi, restanove u tom kompleksu već poseduju fudbalske zvezde Nejmar i Emerik Laport, kao i italijanski tenor Andrea Bočeli.
Kurir/RTS