Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država odbilo je ponudu grupe koju predvodi američka banka "Xtellus Partners" za kupovinu inostrane imovine ruske naftne kompanije Lukoil.

Četiri osobe bliske ovoj temi navode da se "Xtellus" tim povodom takmičio sa američkim naftnim gigantima "Exxon Mobil" i "Chevron", grupom "International Holding Company" iz Abu Dabija, mađarskim MOL-om i američkom firmom za privatni kapital "Carlyle".

Kako se navodi, svi oni su i dalje u trci.

Lukoil je ponudio da proda imovinu nakon što su mu u oktobru Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, kao i Rosnjeftu, pod kontrolom Kremlja. SAD na taj način pokušavaju da podstaknu Rusiju ka mirovnom sporazumu sa Ukrajinom.

Više od desetak kompanija je ponudilo kupovine imovine Lukoila, koja je procenjena na oko 22 milijarde dolara (oko 18,72 milijardi evra).

Imovina obuhvata projekte za proizvodnju nafte i gasa, rafinerije i više od 2.000 benzinskih stanica širom Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka i Amerike.