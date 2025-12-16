Slušaj vest

Poseban pritisak zabeležen je na akcije kompanija iz odbrambene industrije, nakon vesti o mogućem napretku u mirovnim pregovorima o Ukrajini, koji nagoveštavaju približavanje stavova pregovaračkih strana.

Akcije nemačkog Rajnmetala pale su za 3,5 odsto, italijanskog Leonarda za 4,1 odsto, francuskog Talesa za 2,3 odsto, dok su hartije britanske kompanije BAE Systems oslabile za 2,3 odsto.

Istovremeno, investitori su oprezni uoči objavljivanja podataka o inflaciji u evrozoni i Velikoj Britaniji, koji će biti saopšteni u sredu, 17. decembra. Ti pokazatelji mogli bi da utiču na odluke o monetarnoj politici Evropske centralne banke i Banke Engleske, koje će biti poznate u četvrtak. Očekuje se da Banka Engleske smanji kamatne stope za 25 baznih poena, dok bi ECB trebalo da zadrži postojeći nivo kamata.

Na evropskim berzama, frankfurtski DAX je oko 10 časova oslabio za 0,54 odsto na 24.131,77 poena, londonski FTSE 100 pao je za 0,19 odsto na 9.731,12 poena, dok je pariški CAC 40 zabeležio blag rast od 0,05 odsto, na 8.128,66 poena. Moskovski indeks MOEX izgubio je 0,67 odsto i spustio se na 2.767,39 poena.

Na američkom tržištu, fjučersi ukazuju na blagi pad: indeks Dow Jones bio je niži za 0,09 odsto, S&P 500 za 0,16 odsto, dok je Nasdaq oslabio za 0,59 odsto uoči otvaranja berzi.

Na robnim tržištima, evropski fjučersi gasa za januar trgovani su po ceni od 26,905 evra za megavat-sat. Cena sirove nafte pala je na 56,017 dolara po barelu, dok je Brent nafta pojeftinila na 59,769 dolara. Zlato je palo na 4.277,44 dolara za uncu, dok je pšenica pojeftinila na 5,1714 dolara za bušel.

Na deviznom tržištu, evro je blago oslabio u odnosu na dolar i trguje se po kursu od 1,17499 dolara.