Slušaj vest

Fabrika se nalazi na strateški važnoj lokaciji na obali Severnog mora, uz jedinu nemačku dubokovodnu luku, i ima ključnu ulogu u snabdevanju evropskog tržišta sirovinama za proizvodnju plastike.

Stečaj je zvanično pokrenut 12. decembra 2025. godine, kada je Opštinski sud u Vilhelmshavenu uveo privremenu stečajnu upravu i imenovao advokata Kristijana Kaufmana za privremenog stečajnog upravnika. Njegov tim je već započeo analizu finansijskog stanja kompanije, a zaposleni su obavešteni o situaciji i narednim koracima.

Vynova Vilhelmshaven je jedan od najvećih poslodavaca u regionu i ima više od 35 godina industrijske tradicije. Fabrika posluje u današnjem obliku od 2015. godine, kada ju je preuzela međunarodna investiciona grupa ICIG. Kompanija Vynova posluje i u Belgiji, Francuskoj, Holandiji i Velikoj Britaniji, ali stečaj pogađa isključivo nemački deo poslovanja.

Prema rečima stečajnog upravnika, uslovi nisu jednostavni, ali se razmatra nastavak proizvodnje i pronalaženje dugoročnog rešenja. Plate zaposlenih obezbeđene su kroz institut stečajne naknade u periodu od tri meseca, odnosno do kraja februara 2026. godine.

Fabrika u Vilhelmshavenu jedna je od najvećih u Evropi za proizvodnju suspenzijskog PVC-a (S-PVC), a proizvodi i vinil-hlorid monomer (VCM), ključnu sirovinu za PVC. Zahvaljujući luci, sirovine poput etilen-dihlorida i etilena dopremaju se brodovima, delom i iz Vynovinih pogona u Belgiji i Velikoj Britaniji.

Stečaj Vynove uklapa se u širu krizu nemačke hemijske industrije, koju pogađaju visoki troškovi energije, slaba industrijska potražnja, preveliki proizvodni kapaciteti i stroži propisi. Nemačko udruženje hemijske industrije (VCI) za narednu godinu predviđa dalji pad proizvodnje od oko jedan odsto.

U okviru inicijative „Hemijska agenda 2045“, predstavnici industrije, sindikata i politike raspravljaju o budućnosti sektora. Cilj je očuvanje Nemačke kao industrijske lokacije, ali VCI upozorava da bez hitnih olakšica i političke podrške neće biti moguće zadržati investicije. Predsednik VCI-ja ističe da je ova agenda ključna odluka za budućnost celokupne nemačke industrije, a ne samo hemijskog sektora.