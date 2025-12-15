Slušaj vest

Potraga za investitorom završila se bez uspeha, iako je kompanija prethodnih godina beležila rast prihoda.

Pokušaj da se pronađe investitor koji bi restrukturirao posrnulu firmu Starcar očigledno je propao. Oko 1.100 zaposlenih već je obavešteno o predstojećem postepenom gašenju poslovanja.

Krajem oktobra 2025. godine Star Car GmbH Kraftfahrzeugvermietung, jedan od značajnijih učesnika na nemačkom tržištu rent-a-kar usluga i poznat kao sponzor fudbalskih klubova poput FC St. Pauli, bio je prinuđen da podnese zahtev za otvaranje stečajnog postupka. Uprkos snažnom rastu prihoda u prethodnim godinama, kompanija je bila teško zadužena. Stečajni upravnik je, uz podršku renomiranih savetodavnih kuća poput Rothschilda i PwC-a, pokrenuo opsežnu potragu za investitorom kako bi se poslovanje nastavilo.

Bez kupca posle višenedeljnih pregovora

Nakon višenedeljnih pregovora i razmatranja različitih opcija, potraga za odgovarajućim preuzimačem je obustavljena. Iako razlozi nisu detaljno objašnjeni, stručnjaci procenjuju da su složena struktura kompanije i teška finansijska situacija odbili potencijalne investitore. Činjenica da će poslovanje najverovatnije biti ugašeno početkom 2026. godine pokazuje da ni jaka tržišna pozicija ni prepoznatljiv brend nisu bili dovoljni da privuku kupca.

- Trenutno nema zainteresovanih za preuzimanje poslovanja u celini. Zbog toga je tim oko privremenog stečajnog upravnika Christopha Morgena preventivno pokrenuo neophodne korake kako bi se od januara 2026. poslovanje značajno ograničilo - rekao je portparol stečajnog upravnika za nemački Manager Magazin. Cilj je da se, ukoliko bude potrebno, tokom prvog tromesečja sprovede uredno gašenje firme.

Izvestan kraj kompanije

Neuspešna potraga za investitorom gotovo sigurno označava kraj Starcara. Poslovanje će se najverovatnije završiti krajem godine, kada zaposlenima ističe tromesečni period isplate naknada u okviru stečajnog postupka. Za zaposlene, klijente i poslovne partnere - među kojima su brojni trgovci i pružaoci usluga mobilnosti – ova vest predstavlja tužnu, ali sada već izvesnu potvrdu sudbine kompanije.