Ministarstvo finansija raspisalo je javnu nabavku za usluge upravljanja projektom, stručnog nadzora i obavljanja poslova rukovodioca izgradnje (FIDIC inženjera) na izgradnji objekata u zonama B i E, u okviru priprema za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo Beograd 2027. Objava je dostupna na Portalu javnih nabavki.

Procenjena vrednost ove javne nabavke iznosi dve milijarde dinara, a rok za dostavljanje ponuda je 16. januar do 10 časova.

U zoni B planirana je izgradnja niza ključnih objekata, među kojima su Nacionalni paviljon, glavni objekat sa sadržajima Forum, Moć igre i Igrajmo zajedno, zatim objekti Igraj za napredak i Sportovi za sve, kao i privremeni objekti, tehno blok, gastro kutak, biletarnica, kao i spoljno uređenje sa parking prostorom, prenosi eKapija.

Zona E obuhvata faznu izgradnju, pri čemu su u fazi A predviđeni privremeni objekti, dok su u fazi B planirani trajni objekti.