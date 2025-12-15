Slušaj vest

Dok jedni traže popuste, drugi ne žele da spuštaju cenu ispod onoga što smatraju realnom vrednošću. Upravo zato se sve češće postavlja pitanje - da li je isplativije kupiti stan ili kuću?

Koliko koštaju kuće u Sremskoj Mitrovici

Cene kuća u Sremskoj Mitrovici zavise od lokacije, stanja objekta i kvadrature, a raspon je veoma širok. Starije kuće i objekti za adaptaciju u prigradskim naseljima i na obodima grada prodaju se po cenama od 40.000 do 75.000 evra. Standardne porodične kuće, sa uređenim placem i solidnim rasporedom prostorija, najčešće se nude za 80.000 do 150.000 evra. Veće kuće, novogradnja ili objekti na atraktivnim lokacijama dostižu 200.000 evra i više.

Posmatrano po kvadratu, cena kuća u gradu trenutno se kreće od oko 400 do preko 1.000 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od kvaliteta gradnje i mikrolokacije.

"Za taj novac neću da prodam"

Jedan od prodavaca iz Sremske Mitrovice kaže da kupci često pokušavaju da porede neuporedivo:

- Prodajem plac i kuću - 600 kvadrata placa i preko 300 kvadrata stambenog prostora, plus nus prostorije. Za cenu od, primera radi, 150.000 evra, danas mogu da kupim stan od 75 kvadrata. Kupci redovno pokušavaju da skinu cenu za 10.000 do 20.000 evra. Za taj novac neću da prodam - kaže on.

Slično iskustvo ima i drugi prodavac:

- Ljudi dođu, pogledaju kuću, kažu da im se sviđa, ali onda kreće priča kako je tržište stalo i kako očekuju ozbiljan popust. Kuća je održavana, papiri su čisti i ne zahteva ulaganja. Ako neko traži veliko spuštanje cene. Radije ću sačekati - kaže sagovornik.

Šta kažu agenti

Agenti za nekretnine u Sremu potvrđuju da se tržište nalazi između mogućnosti kupaca i očekivanja prodavaca. Kuće koje su realno procenjene se prodaju, ali sporije, dok one koje zahtevaju veća ulaganja prve idu ispod tražene cene.

- Najtraženiji su objekti bez ulaganja, sa urednom dokumentacijom i mogućnošću brzog useljenja. Tu prostora za ozbiljno spuštanje cene gotovo da nema - navode agenti.

Srem: Niže cene nego u gradu

U ostalim delovima Srema - u Rumi, Šidu, Irigu, Pećincima i Staroj Pazovi, kao i u selima - kuće su u proseku jeftinije nego u Sremskoj Mitrovici.

Najčešće se nude u rasponu od 60.000 do 100.000 evra, dok starije kuće u selima mogu biti i povoljnije, ali uz obavezna dodatna ulaganja u adaptaciju, grejanje i infrastrukturu. Noviji i renovirani objekti, naročito oni bliže glavnim saobraćajnicama, postižu znatno više cene.

Kupci oprezni, prodavci optimistični

Iako su kupci danas oprezniji nego prethodnih godina, prodavci i dalje veruju da će se kvalitetna kuća prodati po traženoj ceni. Stručnjaci procenjuju da se u narednom periodu ne očekuje ni nagli pad, ali ni veliki rast cena, već postepena stabilizacija tržišta.

Za kupce je savet da pažljivo proveravaju ponude i dokumentaciju, jer razlika između „povoljne“ i zaista isplative kupovine često nije odmah vidljiva.