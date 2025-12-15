Slušaj vest

Direktor OpenAI-ja Sem Altman pojavio se u popularnoj večernjoj emisiji kod Džimija Falona i izgovorio rečenicu koja je odmah odjeknula daleko van tech krugova. Čovek koji stoji iza ChatGPT-ja rekao je da ne može da zamisli kako bi podizao novorođenče bez tog alata.

U opuštenom razgovoru, Altman je ispričao da mu je ChatGPT postao praktična pomoć u svakodnevnim roditeljskim situacijama, posebno u trenucima kada se javljaju sumnje i nesigurnost. Kako kaže, iako su ljudi decenijama bez problema odgajali decu bez tehnologije, njemu je AI pomogao da se lakše snađe u prvim mesecima roditeljstva.

Altman je čak priznao da mu je pomalo neprijatno što tehnologiji sa tolikim znanjem postavlja pitanja koja muče gotovo svakog roditelja početnika, ali upravo su ta pitanja bila razlog zašto mu je ChatGPT bio koristan.

Panika, upoređivanje i brz odgovor koji smiruje

Jedna od situacija koju je podelio odnosi se na razgovor sa drugim roditeljima. Na jednom okupljanju čuo je da njihova beba od šest meseci već intenzivno puzi, što ga je odmah navelo da se zapita da li je sa njegovim detetom sve u redu.

Umesto da paniči ili odmah razmišlja o odlasku kod lekara, Altman je otišao do kupatila i ukucao pitanje u ChatGPT, tražeći potvrdu da li je takav razvoj normalan. Odgovor koji je dobio bio je, kako kaže, smirujući i jasan.

Sem Altman Foto: Shutterstock

Posebno mu je ostalo u sećanju to što je odgovor bio personalizovan. ChatGPT ga je, prema njegovim rečima, podsetio da se nalazi okružen ljudima sa visokim očekivanjima i da ne treba taj pritisak da prenosi na svoje dete. Poruka je bila jednostavna, da se opusti i da je razvoj deteta sasvim u redu.

Altman je kroz šalu dodao da se ponekad pita zašto dete prestaje da baca hranu na pod i smeje se, ali da mu i u tim trenucima AI daje racionalna objašnjenja koja pomažu da roditelj lakše razume ponašanje bebe.

Kako roditeljstvo menja pogled na veštačku inteligenciju

Ovo nije prvi put da Altman govori o tome kako mu roditeljstvo utiče na razmišljanje o veštačkoj inteligenciji. Ranije je isticao da će njegova deca odrastati u svetu u kome je AI stalno prisutan i da nikada neće upoznati realnost bez veštačke inteligencije.

Altman i njegov suprug Oliver Mulherin dobili su sina u februaru, ali uprkos velikoj javnoj ulozi, trude se da privatni život drže van fokusa. Upravo zato je njegovo priznanje u popularnoj TV emisiji izazvalo dodatnu pažnju.

Razgovor kod Džimija Felona bio je lagan i duhovit, bez dubljih priča o poslovnim pritiscima i konkurenciji u AI industriji. Ipak, jedna poruka se jasno izdvojila. Čak i za čoveka koji vodi jednu od najmoćnijih tech kompanija na svetu, ChatGPT je postao alat za sasvim obične, ljudske brige.