Slušaj vest

U pitanju je penthaus od 4.385 kvadratnih metara koji se nalazi u stambenom kompleksu koji nosi naziv brenda Bugati.

Kvadratni metar ovog objekta košta oko 29.000 evra, a penthaus je prodat za 127 miliona evra.

U Dubaiju prodat najskuplji penthaus na svetu Foto: Youtube/Binghatti

Prodajnu transakciju zaključio je glavni prodajni direktor kompanije Abdulah Bingati, postavljajući novi svetski rekord za tržište nekretnina u Dubaiju, postižući najvišu cenu po kvadratnom metru ikada zabeleženu u "Poslovnom zalivu", preneo je portal "gulfconstructiononline.com".

Kako se navodi, stanove u tom kompleksu već poseduju brazilski fudbaler Nejmar i italijanski tenor Andrea Bočeli.

Ne propustiteNekretnineMilion evra za parcelu u Srbiji: Ovde je prodato najvrednije zemljište, ako ga i vi imate u okolini možete mnogo da zaradite
Parcela
NekretnineStan u Beogradu u kojem možete da se tuširate dok kuvate: Nije šala, stvarno se izdaje! Kupatilo i kuhinja u jednoj sobi, a cena najma razbesnela
Zgrade u Beogradu
NekretnineKako se zaštiti prilikom kupovine stana: Jedan papir je od ključne važnosti za kupce nekretnina
kupovina stana
NekretnineViše od 135.000 ljudi podnelo zahtev za legalizaciju: Predsednik izneo najnovije podatke
Aleksandar Vučić