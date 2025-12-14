Kompanija za razvoj nekretnina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata "Bingati" objavila je da je prodala stan u Dubaiju po rekordno visokoj ceni po kvadratnom metru.
Samo u Dubaiju
Za kvadrat stana dali 29.000 evra! Rekord na tržištu nekretnina, penthaus prodat za 130 miliona - Pogledajte kako brutalno izgleda (FOTO)
U pitanju je penthaus od 4.385 kvadratnih metara koji se nalazi u stambenom kompleksu koji nosi naziv brenda Bugati.
Kvadratni metar ovog objekta košta oko 29.000 evra, a penthaus je prodat za 127 miliona evra.
U Dubaiju prodat najskuplji penthaus na svetu Foto: Youtube/Binghatti
Prodajnu transakciju zaključio je glavni prodajni direktor kompanije Abdulah Bingati, postavljajući novi svetski rekord za tržište nekretnina u Dubaiju, postižući najvišu cenu po kvadratnom metru ikada zabeleženu u "Poslovnom zalivu", preneo je portal "gulfconstructiononline.com".
Kako se navodi, stanove u tom kompleksu već poseduju brazilski fudbaler Nejmar i italijanski tenor Andrea Bočeli.
