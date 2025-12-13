Slušaj vest

Oglas za izdavanje stana u Beogradu za kratko vreme postao je viralan na društvenim mrežama, izdvajajući se kao još jedan neobičan primer ponude na tržištu nekretnina.

Na prvi pogled, stan ne odudara od proseka, u pitanju je garsonjera na atraktivnoj lokaciji na Vračaru, u neposrednoj blizini Kalenić pijace. Izdaje se na duži vremenski period, a mesečna kirija iznosi 500 evra, što je dodatno privuklo pažnju potencijalnih zakupaca.

Kupatilo koje je zbunilo sve

Uz oglas su objavljene i fotografije, ali je upravo kupatilo izazvalo najviše reakcija. Korisnici društvenih mreža našli su se u dilemi kako da ga nazovu, da li je reč o "kupahinji" ili "kuhipatilu".

Naime, između WC šolje i kade, umesto klasičnog lavaboa, postavljena je sudopera, zajedno sa deterdžentom za pranje sudova, što je mnoge ostavilo bez reči.

Komentari puni humora

Jedna devojka je u komentarima otkrila da joj je stan poznat, navodeći da ga je ranije iznajmljivao njen drug. Kako je napisala, kada je prvi put ušla u toalet pomislila je da je greškom završila u kuhinji, nakon čega je usledila prava mala zagonetka.