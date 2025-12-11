Slušaj vest

Radiša Radojević i njegova supruga Jasmina iz sela Jelenac kod Topole žive pravu "cvetnu bajku" i rado je dele sa drugima.

Nakon što su decenijama radili u Beogradu, odlučili su da se vrate u selo i da vreme ne provode skrštenih ruku. Pre nekoliko godina počeli su da se bave proizvodnjom cveća na svojoj okućnici, a za svoj glavni izbor odabrali su staticu, večni cvet.

Statica ne vene i ne gubi svoju lepotu, a Radojevićima je omogućila i razonodu, ali i dodatni prihod.

- Izabrali smo staticu jer nije zahtevna biljka. Sami proizvodimo rasad, sadimo i čekamo da cvet stigne za berbu. Imamo sistem za navodnjavanje, cveta obilno i u jednoj sezoni može se brati čak pet do šest puta, što znači da se može napraviti stotine buketa - objašnjava Radiša.

Jasmina je zadužena za pravljenje buketa, koji su veoma traženi i na pijacama u okolini.

- Bukete pravimo od suvog cveća i lepo se može zaraditi. Dodajemo i druge suve biljke kako bi buketi bili što bogatiji. Cena jednog buketa je od 200 do 250 dinara - kaže Jasmina.

Ove sezone, kažu, imali su bolju proizvodnju nego prošle godine i nadaju se da će napraviti nekoliko hiljada buketa.

Biznis Kurir/Dnevnik.rs

