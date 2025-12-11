Slušaj vest

- Počeo sam bez novca, bez finansijske pozadine i bez ikakvih kontakata. Osam godina sam učio i radio da bih na kraju upravljao fondom od 200 miliona dolara. Delim lekcije sa tog puta za sve u dvadesetim koji žele ozbiljno da se posvete investiranju - napisao je u objavi.

Naglasio je da nije "nikakav guru" niti smatra sebe posebno uspešnim, ali želi da poruči drugima da "nikada nije kasno da počnu da ulažu".

Prvi koraci: Bez posla i auta

U prvoj godini, kaže, diplomirao je praktično bez ičega - bez automobila, sa nekoliko stotina dolara na računu i bez posla. Zaposlio se u farmaceutskoj industriji gde je zarađivao oko 70.000 dolara godišnje, a gotovo svo slobodno vreme posvetio je učenju o investiranju.

Tri godine samostalnog učenja

U drugoj godini počeo je da čita blogove i članke, povezuje se sa ljudima, traži mentore i uči osnove investiranja. Kada je saznao za posao equity research analitičara, shvatio je da je to karijera koju želi.

Nakon tri godine samostalnog učenja, upisao je školu posvećenu investiranju. U četvrtoj godini dobio je honorarni analitički posao i upoznao svog budućeg poslovnog partnera. Priznaje da mu formalno obrazovanje nije mnogo pomoglo, jer je posle godina učenja znao više od većine.

Prvi zarađeni novac

Nakon diplome ponovo je bio na nuli. Prvi ozbiljan novac počeo je da zarađuje tek u sedmoj godini, kada je ušao u oblast equity researcha. Ubrzo se ponovo povezao sa poslovnim partnerom i zajedno su počeli da grade svoj portfolio.

Rast: od 2,5 miliona do 200 miliona

- Nas dvojica smo organski povećali AUM sa 2,5 miliona na 200 miliona dolara, bez prikupljanja kapitala spolja. To je bio rezultat godina učenja, discipline, grešaka i uverenja - naveo je.

Dodao je da su u upravljanju fondom koristili "baš sve što su ikada naučili" i da je to godina kada su obojica shvatila da mogu da prežive i najteže tržišne uslove.

Zatvaranje fonda i novi putevi

U osmoj i devetoj godini fond su zatvorili iz ličnih razloga, ali su obojica dobila svoj deo profita. Danas istražuje druge projekte i i dalje upravlja sopstvenim portfoliom.

Na kraju je poručio:

- Ne morate potrošiti onoliko godina koliko sam ja da biste uspeli - ali svakako pomaže da razumete način na koji razmišljaju institucionalni investitori.