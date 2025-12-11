Slušaj vest

To predstavlja važan korak u daljem industrijskom razvoju grada. Kako je istakao, cilj je da se kroz ulaganja u radne zone privuku domaći i strani investitori i da Niš ponovo postane centar naprednih tehnologija.

U radnoj zoni „Sever 2“ biće svečano otvorena fabrika "Ariston", čiji je kamen temeljac postavljen u julu prošle godine. Kompanija će zaposliti oko 300 radnika i proizvoditi bojlere u, kako Pavlović navodi, „visokotehnološkim pogonima koji će brendirati Niš kao grad savremene proizvodnje“. Ariston je izgradio halu od 30.000 kvadrata i investirao 75 miliona evra, dok su Grad i Republika u razvoj zone do sada uložili 8,2 miliona evra, uz planirano ukupno ulaganje od 13,6 miliona.

Gradonačelnik je najavio i otvaranje fabrike CTP, u koju je kompanija investirala 40 miliona evra. Proizvodnja bi trebalo u potpunosti da se razvije tokom 2026. godine, a reč je o firmi sa dugom tradicijom u automobilskoj industriji.

Treća nova investicija je austrijska kompanija "Palfinger", svetski poznati proizvođač kranova i dizalica, koja će u Nišu zaposliti ukupno 375 radnika.

Pavlović je podsetio da je broj zaposlenih u Nišu značajno porastao tokom poslednje decenije – sa oko 61.000 u 2013. godini na blizu 92.000 danas.

Govoreći o dolasku predsednika Vučića direktno iz Brisela na otvaranje fabrika, Pavlović je istakao zahvalnost Nišlija zbog investicija koje stižu na jug Srbije, kao i zbog infrastrukturnih projekata poput autoputeva i izgradnje železničke obilaznice vredne 153 miliona evra. Ta obilaznica će omogućiti uklanjanje pruge iz centra grada i formiranje novog bulevara koji će povezati opštine Medijana i Palilula.