Slušaj vest

Pojedini vlasnici apartmana već su objavili ponude smeštaja sa cenama za predstojeću sezonu. U nastavku su prikazane cene za period od maja do avgusta za Grčku.

Vlasnici apartmana na Halkidikiju počeli su da objavljuju cenovnike za naredno leto, a jedan primer iz Kalitee jasno pokazuje šta možemo očekivati kada su u pitanju popularne destinacije.

Društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje jednu od, kako se navodi, najlepših plaža na Kasandri, uz detaljan opis smeštaja koji se nalazi u njenoj neposrednoj blizini.

Reč je o apartmanu u Kalitei, smeštenom u manjem kompleksu zgrada, u drugom redu od mora, što je lokacija koja se tradicionalno visoko kotira kod turista.

Foto: Shutterstock

Ovaj konkretan primer daje odličan uvid u to kako će se kretati cene "prvog reda" turističke ponude u 2026. godini.

Šta se nudi?

Apartman koji služi kao reper za formiranje budžeta opisan je kao prostran objekat (dvosoban stan) koji može da primi do šest osoba. Ističe se "open space" koncept dnevne sobe i kuhinje, kao i postojanje dve terase sa obe strane objekta, što omogućava prirodnu ventilaciju i komfor.

Poseban adut, koji diktira i cenu, jeste lokacija: objekat je udaljen svega 70 metara od mora, a gosti do plaže stižu stazom direktno kroz dvorište kompleksa, bez potrebe za prelaženjem prometnih ulica. Takođe, apartman je opremljen i veš mašinom, što je važna stavka za porodice koje ostaju duže od deset dana.

Predsezona i postsezona

Za one koji mogu da priušte odmor van školskog raspusta, maj i septembar nude znatno povoljnije, ali i dalje ne baš niske cene za premium lokacije.

Maj: Cena iznosi 115 evra po noćenju. Ako u apartmanu boravi pun kapacitet od 6 osoba, to iznosi nešto manje od 20 evra po osobi.

Jun: Kako se leto zahuktava, cene rastu. U junu se raspon kreće od 115 do 150 evra po noćenju, u zavisnosti od toga da li biratepočetak ili kraj meseca.

Septembar: Cene su identične junskim i kreću se u rasponu od 115 do 150 evra.

Foto: Shutterstock

Špic sezone

Jul i avgust, meseci kada najveći broj građana Srbije odlazi na more, donose i najviše cene.

Jul i avgust: Za ovaj apartman potrebno je izdvojiti fiksnih 200 evra po noćenju.

Iako na prvi pogled 200 evra dnevno deluje kao visoka suma, računica postaje jasnija kada se podeli po glavi stanovnika. Ukoliko dve porodice ili veće društvo od šestoro ljudi deli troškove, cena noćenja po osobi iznosi oko 33 evra.