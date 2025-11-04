Slušaj vest

Japan trenutno doživljava rekordnu popularnost među stranim turistima, uprkos izazovima poput zagađenja, neprimerenog ponašanja posetilaca i velikih gužvi na najposećenijim lokacijama. Od januara do septembra 2025. godine zemlju je posetilo više od 30 miliona stranih turista, prvi put u istoriji. Samo tokom septembra zabeleženo je 3,26 miliona dolazaka, što predstavlja rast od 13,7 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine. Ukupno, u prvih devet meseci ove godine Japan je primio 31,65 miliona međunarodnih posetilaca, čime su oboreni svi mesečni rekordi iz 2024. godine, prenosi B92.

Prva primena poreza

Kako bi odgovorile na ogroman porast broja turista i podstakle održivi turizam, japanske vlasti su uvele do sada najveći hotelski porez. Prva primena ove uredbe očekuje se naredne godine u Kjotu. Ovaj porez, koji je prvi put revidiran od njegovog uvođenja 2018. godine, trebalo bi da poveća gradske prihode od smeštajnog poreza sa oko 31,8 miliona na približno 71,5 miliona evra.

Od čega zavisi visina poreza

1/6 Vidi galeriju Japan Foto: Printscreen/Tiktok/intanizzaty

Visina poreza zavisi od kategorije i cene smeštaja. Gosti luksuznih hotela plaćaće oko 56,84 evra po noćenju, dok će za srednje i budžetske opcije iznos biti znatno manji, između 5,68 i 22,73 evra po noći. Najniži porez, od 1,14 evra, odnosiće se na smeštaje čija je cena ispod 34,09 evra.

Iako porez nije uveden s ciljem da odvrati turiste, njegova svrha je da troškovi mera za suzbijanje prekomernog turizma budu ravnomerno raspodeljeni. Stručnjaci naglašavaju da ovakve takse doprinose očuvanju kulturnog nasleđa, održavanju čistoće, unapređenju javnog prevoza i boljoj organizaciji turističkih tokova, čime se podstiče održivi razvoj destinacije.

Prvi efekti

Na popularnim mestima poput planine Fudži već su vidljivi efekti velikog broja posetilaca, od zagađenja do problema sa bezbednošću usled gužvi na stazama. Lokalne vlasti planiraju proširenje infrastrukture i povećanje broja autobuskih linija kako bi se odgovorilo na rastuću potražnju.

Ukoliko se prihodi od novog poreza u Kjotu budu pravilno ulagali, očekuje se da on neće negativno uticati na iskustvo posetilaca. Naprotiv, turisti koji biraju luksuzniji smeštaj mogu imati dodatni osećaj zadovoljstva znajući da njihov doprinos pomaže očuvanju i unapređenju turističke ponude grada.