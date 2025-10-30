Slušaj vest

Da biste prešli granicu i otputovali u inostranstvo neophodno je da imate lične dokumente pasoš ili ličnu kartu, što je na primer slučaj kada putujete u Crnu Goru.

Zbog toga tu isprevu moraju da imaju svi putnici, počev od beba, pa do najstarijih sugrađana. Ipak, iako je malo poznato i tu ima izuzetaka, pa postoje samo tri osobe na svetu koje mogu da putuju bez pasoša.

Ko može da putuje bez pasoša?

Pasoš Japana jedan je od najmoćnijih na svetu. Dok japanski građani mogu da posete više od 189 zemalja bez vize, japanski monarh uopšte ne mora da ima pasoš da bi putovao svetom.

Car Naruhito i njegova supruga, carica Masako Foto: Profimedia

Car Naruhito, 126. vladar Carske kuće Japana, i njegova supruga, carica Masako, imaju slobodu putovanja u inostranstvo bez pasoša.

Pored carskog para iz Japana, treća osoba koja može da putuje bez ovog međunarodnog dokumenta je kralj Čarls III.

Kralj Čarls III Foto: Alastair Grant / PA Images / Profimedia

On je ovu privilegiju dobio posle smrti kraljice Elizabete koja je preminula 8. septembra 2022. godine, a koja je takođe imala pravo da putuje bez pasoša.

Neprikladno izdati pasoš za cara

Prethodnik cara, car Akihito, i njegova supruga, carica Mičiko (roditelji sadašnjeg cara), takođe nikada nisu posedovali pasoš. Japansko Ministarstvo spoljnih poslova je odlučilo da bi "bilo neprikladno izdati takav pasoš za cara ili caricu".

Međutim, diplomatski pasoši izdaju se drugim članovima carske porodice, uključujući prestolonaslednika Fumihita i princezu Kiko.