Ako vas put ikada nanese u Sarajevo, biće vam jasno zašto mnogi tvrde da je to grad u koji se čovek vraća – ne samo zbog ljudi, već i zbog svega što nudi. Iako su znamenitosti poput Baščaršije, Latinske ćuprije i Trebevića mesta koja svakako treba videti, ono što Sarajevo čini posebnim ne može se meriti - to su ljudi.

Cene su, pritom, više nego pristupačne: porcija ćevapa sa kajmakom (10 komada) košta oko 16 maraka (oko 930 dinara), koka-kola 4 marke (oko 230 dinara), paklica cigareta 6 maraka (oko 350 dinara), kafa 3 marke (175 dinara), a žvake 2 marke (oko 115 dinara).

Ali, pravi razlog da posetite Bosnu i Hercegovinu leži u nečemu mnogo dubljem – u ljubaznosti.

U Sarajevu, osmeh je obavezan, a dobrota svakodnevna pojava. Ljudi su toliko srdačni i gostoljubivi da imate utisak da ste kod rodbine, a ne među potpunim neznancima. Na ulici, u prodavnici, u restoranu – svi će vam se nasmejati, pomoći, uputiti lepu reč.

- Ako kažete da nemate cigarete, neko će vam ih ponuditi. Ako vam ispadne nešto na ulici, prolaznici će doslovno potrčati za vama da vam to vrate. Ako zastanete zbunjeni, neko će prići da vas uputi - priča jedna Beograđanka koja je nedavno posetila Sarajevo.

U moru gradova koji su postali hladni i ubrzani, Sarajevo i dalje neguje onaj stari balkanski duh – toplinu, neposrednost i onu posebnu dozu duše koja se ne može kupiti.

Zato, ako tražite mesto gde ćete se odmoriti, nasmejati i osetiti kao kod kuće - ne morate ići daleko. Bosna nudi sve to, a povrh svega - ljude koji vam vrate veru u dobrotu. Cene su samo lep bonus.