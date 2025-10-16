SAD ispale iz top 10 ''Henley Passport'' liste. Singapur prvi, Srbija 36, Hrvatska ušla u top 10.
LISTA NAJMOĆNIJIH PASOŠA NA SVETU! Iz prvih 10 neočekivano ispale SAD, a evo pod kojim brojem se nalazi Srbija
Po prvi put u 20 godina, američki pasoš ispao je iz top 10 na „Henley Passport“ listi i sada deli 12. mesto s Malezijom (180 destinacija).
Najmoćniji pasoši u 2025:
- Singapur (193)
- Južna Koreja (190)
- Japan (189)
- Nemačka, Italija, Luksemburg, Španija, Švajcarska (188)
- Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Holandija (187)
- Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186)
- Australija, Češka, Malta, Poljska (185)
- Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)
- Kanada (183)
- Letonija, Lihtenštajn (182)
- Island, Litvanija (181)
- SAD, Malezija (180)
Srbija je na 36. mestu s pristupom u 137 zemalja bez vize.
Pad SAD izazvan je ukidanjem bezviznog režima od strane Brazila, kao i isključenjem iz novih programa u Kini, Vijetnamu i Somaliji. U međuvremenu, Kina je napredovala s 94. na 64. mesto, a Ujedinjeni Arapski Emirati skočili su s 42. na 8. poziciju.
Na dnu su Avganistan (24 destinacije), Sirija (26) i Irak (29). Razlika između najmoćnijeg i najslabijeg pasoša iznosi 169 destinacija.
