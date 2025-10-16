Slušaj vest

Po prvi put u 20 godina, američki pasoš ispao je iz top 10 na „Henley Passport“ listi i sada deli 12. mesto s Malezijom (180 destinacija).

Najmoćniji pasoši u 2025:

  • Singapur (193)
  • Južna Koreja (190)
  • Japan (189)
  • Nemačka, Italija, Luksemburg, Španija, Švajcarska (188)
  • Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Holandija (187)
  • Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186)
  • Australija, Češka, Malta, Poljska (185)
  • Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)
  • Kanada (183)
  • Letonija, Lihtenštajn (182)
  • Island, Litvanija (181)
  • SAD, Malezija (180)

Srbija je na 36. mestu s pristupom u 137 zemalja bez vize.

Pad SAD izazvan je ukidanjem bezviznog režima od strane Brazila, kao i isključenjem iz novih programa u Kini, Vijetnamu i Somaliji. U međuvremenu, Kina je napredovala s 94. na 64. mesto, a Ujedinjeni Arapski Emirati skočili su s 42. na 8. poziciju.

Na dnu su Avganistan (24 destinacije), Sirija (26) i Irak (29). Razlika između najmoćnijeg i najslabijeg pasoša iznosi 169 destinacija.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteDruštvoOVO JE LISTA NAJMOĆNIJIH PASOŠA U 2024. GODINI Dugogodišnji "šampion" nije svrgnut sa trona, a iznenadićete se na kom mestu se nalazi Srbija
Pasoši
InfoBizNOVA PRAVILA ZA SVE KOJI IMAJU SRPSKI PASOŠ! Neće više biti isti sistem ulaska i izlaska iz ove zemlje, pratite korake
Srpski pasoši položeni na zastavu Srbije
InfoBizOVA DRŽAVA U SRCU EVROPE IZDALA JE SAMO TRI PASOŠA! Nema svoju teritoriju, ali ima valutu i poštanske marke
pasos-malteskih-vitezova.jpg
InfoBizOVO RETKO KO POGLEDA U SVOM PASOŠU NA VREME: Onda krene histerija - Zbog te greške sigurno vas vraćaju sa granice
Srpski pasoši položeni na zastavu Srbije