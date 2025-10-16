Slušaj vest

Po prvi put u 20 godina, američki pasoš ispao je iz top 10 na „Henley Passport“ listi i sada deli 12. mesto s Malezijom (180 destinacija).

Najmoćniji pasoši u 2025: Singapur (193)

Južna Koreja (190)

Japan (189)

Nemačka, Italija, Luksemburg, Španija, Švajcarska (188)

Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Holandija (187)

Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186)

Australija, Češka, Malta, Poljska (185)

Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)

Kanada (183)

Letonija, Lihtenštajn (182)

Island, Litvanija (181)

SAD, Malezija (180)

Srbija je na 36. mestu s pristupom u 137 zemalja bez vize.

Pad SAD izazvan je ukidanjem bezviznog režima od strane Brazila, kao i isključenjem iz novih programa u Kini, Vijetnamu i Somaliji. U međuvremenu, Kina je napredovala s 94. na 64. mesto, a Ujedinjeni Arapski Emirati skočili su s 42. na 8. poziciju.

Na dnu su Avganistan (24 destinacije), Sirija (26) i Irak (29). Razlika između najmoćnijeg i najslabijeg pasoša iznosi 169 destinacija.