Mađarska policija je saopštila da Evropska unija uvodi novi sistem ulaska i izlaska (EES) za državljane zemalja koje nisu članice EU, a putuju u šengensku zonu na kraće boravke.

Ovaj sistem će biti primenjen postepeno, prvo na mađarsko-ukrajinskoj granici, zatim na granici sa Srbijom, a na kraju i na aerodromima.

Cilj uvođenja sistema je bolja zaštita spoljnih granica EU i efikasnija borba protiv ilegalnih migracija. Mađarska agencija MTI prenosi da će novi sistem takođe pomoći u identifikaciji osoba koje krše propise EU, kao i u prevenciji, istrazi i otkrivanju terorističkih i drugih ozbiljnih krivičnih dela.

EES će beležiti i čuvati podatke o putnicima, uključujući datum i mesto prelaska granice, fotografiju, otiske prstiju i razloge za eventualno odbijanje ulaska.

U saopštenju se navodi da će uvođenje sistema u početku verovatno produžiti vreme čekanja na granici. Mađarska policija je, međutim, unapredila svoj sistem registracije i nabavila potrebnu opremu kako bi prelazak granice bio što efikasniji.

Nova pravila od oktobra

Od 12. oktobra 2025. godine, EES će zameniti dosadašnje pečatiranje pasoša, što će se odnositi i na građane Srbije. Umesto klasičnog pečata, putnici će prolaziti biometrijsku identifikaciju, što podrazumeva fotografisanje lica, uzimanje otisaka prstiju i digitalnu registraciju ličnih podataka i informacija o putovanju. U slučaju odbijanja davanja biometrijskih podataka, ulazak na teritoriju zemalja koje primenjuju EES neće biti dozvoljen.

Šta je ETIAS i kada stupa na snagu?

Osim EES-a, najavljeno je i uvođenje sistema ETIAS – skupa protokola koji će od 2026. godine biti uslov za ulazak u EU za državljane zemalja koje su oslobođene viznog režima. Ovaj sistem, koji je deo nove IT arhitekture EU, ima za cilj jačanje bezbednosti unutar Unije i olakšavanje putovanja.

Iako je njegova primena nekoliko puta odlagana, Evropska komisija je saopštila da bi ETIAS trebalo da stupi na snagu u poslednja četiri meseca 2026. godine. Takođe, zbog inflacije i dodatnih operativnih troškova, naknada za prijavu je povećana sa 7 na 20 evra, a odobrenje će važiti tri godine.

Važno je napomenuti da putni dokument koji ne ispunjava međunarodne standarde može biti odbijen tokom procesa prijave.