Počeće s radom novi elektronski sistem za praćenje ulazaka i izlazaka, poznat kao EES (Entry/Exit System).

Ovaj sistem će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i ima za cilj da poveća bezbednost, spreči ilegalne boravke i smanji gužve na granicama.

Šta to znači za građane Srbije?

Prilikom prvog ulaska u Šengen, putnici će morati da daju otisak prsta i da se fotografišu. Ovi biometrijski podaci će biti sačuvani i koristiće se za buduće provere, što znači da se postupak obavlja samo jednom.

U praksi, to će izgledati tako što će putnici morati da izađu iz vozila i daju biometrijske podatke na graničnim prelazima. EES će pratiti sve ulaske i izlaske kako bi se precizno računao dozvoljeni boravak od 90 dana u periodu od 180 dana.

Koga se tiče EES?

Novi sistem će se primenjivati u 29 evropskih država: 25 članica EU (osim Kipra i Irske), kao i u Šengenskim zemljama koje nisu članice EU: Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj.

Aleksandar Seničić, direktor JUTE, izjavio je da će se sistem uvoditi postepeno, u zavisnosti od tehničke spremnosti svake zemlje, a da aplikacija za unošenje ličnih podataka, koja bi trebalo da olakša proceduru, još uvek nije aktivna.

BiznisKurir/Kamatica

