Slušaj vest

Renoviranje kuće ili stana često donosi neočekivana iznenađenja. Ispod starih podova, iza zidova ili u zaboravljenim delovima doma neretko se nalaze zaboravljeni predmeti, tajne prostorije ili tragovi prošlih vremena. Međutim, ono što je tokom renoviranja otkrio jedan par iz Velike Britanije ostavilo je bez teksta milione ljudi širom sveta.

Ema Harison i Rajs Stejner bili su potpuno zatečeni kada su tokom obnove kuhinje naišli na skriveni bunar dubok više od šest metara, savršeno sakriven ispod podnih pločica.

Kako su ispričali, bunar je bio nevidljiv golim okom i mogao je da se otkrije tek nakon što je podignuta jedna podna daska. Daljom istragom, utvrdili su da je bunar izgrađen 1897. godine, istovremeno sa kućom, što znači da je star oko 129 godina, prenosi Blic.

Video otkriće postalo viralno

Par je svoje neverovatno otkriće podelio na TikToku, a snimak je u kratkom roku postao viralan. Pregledan je više od 5,3 miliona puta i prikupio je preko 200.000 lajkova.

Način merenja dubine bunara

Na snimku se vidi trenutak kada Rajs podiže podnu dasku i otkriva skriveni otvor. Zatim su, koristeći praktičan metod, izmerili dubinu bunara, šoljicom vezanom za kanap, spuštajući je dok ne dodirne dno.

- Nažalost, prethodni vlasnici su bunar prekrili podom, pa nije bio vidljiv. Verujemo da je nekada služio kao glavni izvor vode za prve stanare - objasnila je Ema.

Planovi za očuvanje bunara

Par ne planira da zatvori bunar; naprotiv, žele da ga dodatno urede i pretvore u jedinstveni detalj svog doma, čuvajući deo istorije kuće.

- Apsolutno obožavamo stare, istorijske nekretnine i ovo otkriće nam je bilo nešto posebno - zaključila je Ema.

Za poređenje, u Srbiji mnogi ljudi traže vodu na svom zemljištu kako bi iskopali bunare, a potraga za vodom može koštati i do 1.000 evra, uz dodatne troškove kopanja. Ovaj par je, u poređenju s tim, dobio svoj bunar potpuno besplatno.