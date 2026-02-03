Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 43,72 milijarde evra, što je manje nego juče i predstavlja nisku vrednost.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 14 u kategoriji "ekstremni strah", za nijansu bolje u odnosu na jučerašnjih 17 , ali i dalje ukazuje na veoma loš tržišni sentiment.

Kako je preneo Koindesk, bitkoin je počeo da pada još u četvrtak nakon prvih vesti da će Kevin Vorš biti Trampov izbor za novog predsednika Federalnih rezervi nakon što Džeromu Pauelu istekne mandat u maju.

Investitori vide Vorša kao zagovornika stroge monetarne politike, odnosno nekoga ko podržava više kamatne stope i manju likvidnost, što je nepovoljno za rizične klase imovine poput kriptovaluta.

Bitkoin se juče malo stabilizovao nakon pada preko vikenda, ali i dalje ne beleži značajan porast vrednosti.

Vrednost itirijuma (ETH) stagnira na 1.950,26 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) je porasla za 1,04 odsto na 655,29 evra. Kriptovaluta solana (SOL) stagnira na 87,29 evra, a avalanš (AVAX) je porastao za 0,3 odsto na 8,57 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,17 evra, što je za 2,3 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute CHESS, C98 i ZIL.