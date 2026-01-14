Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 50,58 milijardi evra, što predstavlja višu vrednost nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 48 u kategoriji "neutralno", što je značajan skok u odnosu na jučerašnji nivo 26 u kategoriji "strah".

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 5,08 odsto na 2.847,17 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,94 odsto na 804,14 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,96 odsto na 125,19 evra, a avalanš (AVAX) za 4,15 odsto na 12,46 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,53 evra, što je za 2,64 odsto više nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute 币安人生 (Bajnens lajf), BERA i DASH.

币安人生 je mimkoin koji satirično ilustruje koncept života povezan sa bogatstvom i uspehom stečenim trgovanjem kriptovalutama na Bajnens platformi.

Vrednost ovog mimkoina je zasnovana na kulturnim referencama i podršci zajednice, a ne na njegovoj tehničkoj korisnosti.