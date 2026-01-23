Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinom u poslednja 24 sata iznosio je 30,22 milijarde evra, što predstavlja osetno manji promet u poređenju sa prethodnim danom.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin danas se nalazi na nivou 24, u kategoriji „ekstremni strah“. Iako je reč o blagom poboljšanju u odnosu na prethodnih 20 poena, pokazatelj i dalje ukazuje na izrazito negativan sentiment na tržištu kriptovaluta.

Pad su zabeležile i druge vodeće digitalne valute. Itirijum (ETH) oslabio je za 1,37 odsto i trguje se po ceni od 2.498,34 evra, dok je vrednost bajnens koina (BNB) ostala gotovo nepromenjena, na nivou od 756,42 evra.

Solana (SOL) je pala za 2,08 odsto na 108,08 evra, dok je avalanš (AVAX) zabeležio pad od 0,65 odsto i trguje se po ceni od 10,38 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) oslabila je za 0,13 odsto i iznosi 1,32 evra.

Najveći obim trgovine danas je ostvaren kod bitkoina, itirijuma i solane, dok najveći rast trenutno beleže kriptovalute MMT, GUN i ENSO.