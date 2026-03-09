Slušaj vest

Globalna finansijska tržišta nalaze se pod snažnim pritiskom nakon što je eskalacija rata u Iranu izbrisala oko šest biliona dolara tržišne vrednosti svetskih akcija. Dok cene energenata divljaju, a svetska privreda usporava, investitori sve više strahuju od takozvanog "stagflacionog šoka". Svedoci smo svakodnevnih upozorenja na jaču inflaciju i nove nestašice. Ali, šta zapravo predstavlja stagflacija, pojam koji ovih dana izaziva paniku na svetskim berzama?

Šta je stagflacija?

Najkraće rečeno, stagflacija je stanje u kojem inflacija neprestano jača, dok privredni rast istovremeno slabi. Sam naziv nastao je kao izvedenica iz pojmova stagnacija i inflacija, s obzirom na to da se ove dve razorne ekonomske pojave dešavaju u isto vreme.

Postoje dva glavna razloga zbog kojih privreda zapada u ovo stanje:

  • Šok na strani ponude: Nastaje kada dođe do povećanja tražnje i rasta cena određenog resursa (poput nafte ili gasa), čija nestašica istovremeno izaziva pad proizvodnje.
  • Loša ekonomska politika: Kombinovani efekat štampanja gotovog novca, koji podstiče inflaciju, zajedno sa preteranim uplitanjem u tržište rada i cena. Ovo dovodi do pada vrednosti domaće valute koje nije ispraćeno rastom proizvodnje.
pad-cena.jpg
Foto: Shutterstock

Zašto je ovo najopasnije stanje za ekonomiju?

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić ranije je istakao da je stagflacija zapravo najopasnije stanje za ekonomiju.

"Stagflacija predstavlja najopasnije stanje za ekonomiju iz razloga jer imamo visoku inflaciju, a nemamo privredni rast, čak privredni rast može da bude i negativan", precizno objašnjava profesor Savić.

Kako je rat u Iranu pokrenuo novi strah?

Trenutni energetski šok posebno pogađa Aziju, jer značajan deo uvoza nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi kroz Ormuski moreuz, koji se nalazi u samom središtu iranskog konflikta. Analitičar Radživ de Melo iz kompanije "Gama aset menadžment" navodi da je trenutno najveći problem upravo stagflaciona priroda šoka – razorna kombinacija usporavanja ekonomije i rasta inflacije.

Zbog naglog rasta inflacionih rizika, tržišta već procenjuju da će američke Federalne rezerve odložiti planirano smanjenje kamatnih stopa tek za septembar.

Ne propustiteInfoBizČuveni bankar strepi od novog finansijskog sloma: Svetske finansije imaju simptome kao pred krizu 2008. godine
jp-morgan-foto-reuters-april-2017.jpg
InfoBizSVET NA PRAGU NOVE VELIKE EKONOMSKE KRIZE?! Lagali banke, delili kredite šakom i kapom, pa nagomilali 11 milijardi duga: Direktoru preti DOŽIVOTNA ROBIJA
shutterstock-1746066035.jpg
InfoBizUpravo svedočimo najvećem poremećaju u istoriji: Nadmašena je Suecka kriza iz pedesetih
101 AP Davoud Ghahrdar.jpg
InfoBizNovo doba zlatne groznice: Alternativni fondovi kao prilika da se uloži
Zlatne poluge