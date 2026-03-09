Slušaj vest

Globalna finansijska tržišta nalaze se pod snažnim pritiskom nakon što je eskalacija rata u Iranu izbrisala oko šest biliona dolara tržišne vrednosti svetskih akcija. Dok cene energenata divljaju, a svetska privreda usporava, investitori sve više strahuju od takozvanog "stagflacionog šoka". Svedoci smo svakodnevnih upozorenja na jaču inflaciju i nove nestašice. Ali, šta zapravo predstavlja stagflacija, pojam koji ovih dana izaziva paniku na svetskim berzama?

Šta je stagflacija?

Najkraće rečeno, stagflacija je stanje u kojem inflacija neprestano jača, dok privredni rast istovremeno slabi. Sam naziv nastao je kao izvedenica iz pojmova stagnacija i inflacija, s obzirom na to da se ove dve razorne ekonomske pojave dešavaju u isto vreme.

Postoje dva glavna razloga zbog kojih privreda zapada u ovo stanje:

Šok na strani ponude: Nastaje kada dođe do povećanja tražnje i rasta cena određenog resursa (poput nafte ili gasa), čija nestašica istovremeno izaziva pad proizvodnje. Loša ekonomska politika: Kombinovani efekat štampanja gotovog novca, koji podstiče inflaciju, zajedno sa preteranim uplitanjem u tržište rada i cena. Ovo dovodi do pada vrednosti domaće valute koje nije ispraćeno rastom proizvodnje.

Foto: Shutterstock

Zašto je ovo najopasnije stanje za ekonomiju?

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić ranije je istakao da je stagflacija zapravo najopasnije stanje za ekonomiju.

"Stagflacija predstavlja najopasnije stanje za ekonomiju iz razloga jer imamo visoku inflaciju, a nemamo privredni rast, čak privredni rast može da bude i negativan", precizno objašnjava profesor Savić.

Kako je rat u Iranu pokrenuo novi strah?

Trenutni energetski šok posebno pogađa Aziju, jer značajan deo uvoza nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi kroz Ormuski moreuz, koji se nalazi u samom središtu iranskog konflikta. Analitičar Radživ de Melo iz kompanije "Gama aset menadžment" navodi da je trenutno najveći problem upravo stagflaciona priroda šoka – razorna kombinacija usporavanja ekonomije i rasta inflacije.