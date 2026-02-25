Dajmon nije precizirao na koje institucije misli i uverio je investitore da je njegova banka, najveća u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično oprezna i da se pridržava pravila. On veruje da će se kreditni ciklus ponovo pogoršati, ali nije precizirao kada bi se to moglo dogoditi. Dajmon je takođe priznao da je veštačka inteligencija u poslednje vreme jedna od glavnih tema na tržištima. Investitori su zabrinuti zbog njenog uticaja na poslovanje i finansijsku stabilnost. Ipak, naglasio je da je i dalje uveren u budućnost svoje banke.