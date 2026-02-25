Čuveni bankar strepi od novog finansijskog sloma: Svetske finansije imaju simptome kao pred krizu 2008. godine
Izvršni direktor američkog JPMorgana i jedan od najuglednijih svetskih bankara, Džejmi Dajmon, upozorio je da finansijska situacija u svetu sve više liči na period neposredno pre finansijske krize 2008. godine.
Prema Dajmonovim rečima, trenutna situacija u finansijskoj industriji nije ohrabrujuća. On primećuje sličnosti sa periodom pre krize 2008. godine, kada je masovno kreditiranje završilo katastrofalnim posledicama.
- Nažalost, ovo smo videli 2005, 2006. i 2007. godine manje-više istu stvar: rastuća plima koja podiže sve brodove, svi zarađuju mnogo novca - rekao je Dajmon tokom sastanka sa investitorima.
On je takođe naveo da su mnoge banke sada spremne da odobravaju rizičnije kredite kako bi povećale neto prihod od kamata.
- Vidim ljude kako rade glupe stvari. Rade glupe stvari kako bi stvorili neto prihod od kredita - rekao je Dajmon, koji je vodio JPMorgan Chase & Co. tokom najteže finansijske krize u poslednjim decenijama.
Dajmon nije precizirao na koje institucije misli i uverio je investitore da je njegova banka, najveća u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično oprezna i da se pridržava pravila. On veruje da će se kreditni ciklus ponovo pogoršati, ali nije precizirao kada bi se to moglo dogoditi. Dajmon je takođe priznao da je veštačka inteligencija u poslednje vreme jedna od glavnih tema na tržištima. Investitori su zabrinuti zbog njenog uticaja na poslovanje i finansijsku stabilnost. Ipak, naglasio je da je i dalje uveren u budućnost svoje banke.
