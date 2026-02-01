Do aerodroma za 15 minuta: Pogledajte kako napreduju radovi na izgradnji železničke pruge od vazdušne luke do centra Beograda
Izgradnja železničke veze koja će povezati centralnu železničku stanicu u Beogradu i aerodrom napreduje po planu i trebalo bi da bude završena do kraja godine. Železnička pruga će omogućiti putovanje od aerodroma do grada za petnaest minuta. Radovi su u toku na lokaciji buduće železničke stanice na aerodromu, koja se nalazi oko 500 metara od zgrade terminala, kao i na samoj železničkoj trasi, a razni inženjerski objekti su trenutno u izgradnji.
Vozovi na novoj liniji saobraćaće svakih trideset minuta, sa povećanom učestalošću, do svakih petnaest minuta, tokom špica. Dvokolosečna, elektrifikovana železnica saobraćaće brzinama do 120 kilometara na sat.
Prva četiri od devet vozova proizvedenih u Kini koji će saobraćati na ovoj pruzi stići će u Beograd ove godine, dok će preostalih pet biti isporučeno 2027. godine.
- Ovi vozovi su razvijeni na pouzdanoj, proverenoj i bezbednoj platformi kineskih regionalnih i prigradskih EMV-ova (električnih motornih jedinica), prilagođenih operativnim karakteristikama gradskog železničkog sistema Beograda. To su trovagonske električne motorne jedinice, dužine 63,2 metra, sa dometom baterija do pet kilometara i ukupnim kapacitetom od 380 putnika, uključujući 90 sedišta i 290 mesta za stajanje - rekao je Ljubiša Pejičić, vršilac dužine generalnog direktora železničkog operatera Srbijavoz.
Očekuje se da će testiranje nove železničke pruge početi u januaru 2027. godine, a pruga će biti puštena u upotrebu na proleće. Kako je predviđeno jedna od stanica na novoj trasi železničke prige biće pored Nacionalnog stadiona koji se gradi u budućem kompleksu za Specijalnu izlozbu EXPO 2027. u Surčinu.
Biznis Kurir/exyuaviation.com