- U narednom periodu imaćemo tri važna datuma za Ekspo. Prvi je 29. januar kada ćemo građanima Srbije da otkrijemo imena maskota, a 15. maja krećemo sa prodajom karata u Srbiji i u svetu. Na proleće kreće velika volonterska kampanja, trebaće nam ukupno 20.000 volontera - rekao je Mali na tematskoj sednici Vlade Srbije, na kojoj učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Siniša Mali je istakao da će specijalizovana izložba u Beogradu imati najveći broj zemalja učesnica.

On je rekao da je potpisan ugovor sa 41 zemljom, da je još 16 ugovora spremno za potpisivanje i da će do 1. aprila biti potpisani ugovori sa ostalim učesnicama.

Istakao je da radovi teku dobro, ali da nije siguran da će sve biti urađeno na vreme ukoliko se svi ne uključe i zamolio predsednika Srbije za pomoć i podršku da se ovaj projekat realizuje.