Ugovor o učešću Države Izrael na EXPO 2027 Beograd potpisali su danas komesar EXPO 2027 i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, direktor kompanije EXPO 2027 Danilo Jerinić i komesar Države Izrael za EXPO 2027 Beograd Jahel Vilan.

Ovim ugovorom biće omogućena realizacija daljih operativnih koraka u organizaciji nastupa Izraela na izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Ministarka Lazarević istakla je da veruje da će se paviljon Izraela na izložbi EXPO 2027 dobro pokazati i predstaviti sve ono po čemu je ta zemlja prepoznatljiva.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što danas imam priliku da ugostim naše goste iz Izraela, posebno zato što je gospodin Jahel Vilan, komesar Države Izrael za EXPO 2027, ranije bio ambasador Izraela u Srbiji i što je ponovo u Beogradu. Dobro je videti stare prijatelje ponovo u Beogradu. Potpisivanje ugovora o učešću Izraela na EXPO 2027 potvrđuje njihovu posvećenost daljem unapređenju naših bilateralnih odnosa, kako političkih, tako i ekonomske saradnje, koja se intenzivno razvija - rekla je Lazarević.

Ona je ukazala da Beograd kroz specijalizovanu svetsku izložbu želi da ponudi nova rešenja i nove pozitivne teme u vremenu globalnih izazova.

- Unapred se radujemo budućoj saradnji u svim narednim koracima do otvaranja vrata EXPO 2027 naredne godine - poručila je ministarka.

Direktor preduzeća EXPO 2027 Danilo Jerinić izjavio je da je današnje potpisivanje ugovora još jedna potvrda da je EXPO 2027 na pravom putu.

- Velika je čast i zadovoljstvo da danas potpišemo ugovor o učešću sa Državom Izrael, koja je tradicionalni prijatelj Srbije - rekao je Jerinić.

Izrael je potvrdio učešće na međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu

Komesar Izraela Jahel Vilan ocenio je da će specijalizovana izložba EXPO 2027 biti odlična prilika za Beograd i dodao da su odnosi Srbije i Izraela oduvek bili snažni i da nastavljaju da se razvijaju.

- EXPO je prilika da se zemlje predstave, ali i da pokažu jedinstvo - više kultura i naroda pod jednim krovom. U teškim vremenima, EXPO pokazuje da svet može biti mesto susreta i igre -, rekao je Vilan.

Međunarodna specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.