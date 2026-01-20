Slušaj vest

Kneževina Monako jedna je od više od 130 zemalja koje su zvanično potvrdile svoje učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igraj za čovečanstvo“.

Monako ima izuzetno dugu i kontinuiranu tradiciju učešća na svetskim i specijalizovanim izložbama, počevši od Velike izložbe u Londonu 1851. godine, čime se svrstao među zemlje koje su od samih početaka aktivno učestvovale na međunarodnim izložbama. Od tada, Monako redovno koristi Ekspo platformu za predstavljanje svojih vrednosti, inovacija i kulturnog identiteta.

Tokom svog učešća na prethodnim međunarodnim izložbama, Monako je više puta bio nagrađivan za kreativnost, arhitektonska rešenja i snažnu tematsku interpretaciju, naročito u oblastima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Njegovi paviljoni često su prepoznati kao primeri elegantnog spoja savremenog dizajna, edukativnog sadržaja i jasne poruke o globalnoj odgovornosti.

- Izuzetno nam je drago što je Kneževina Monako jedna od zemalja učesnica na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd. Reč je o zemlji sa izuzetno dugom i bogatom Ekspo tradicijom, čije učešće dodatno potvrđuje međunarodni značaj i kredibilitet Ekspa u Beogradu. Vrednosti koje Monako dosledno promoviše - održivi razvoj, zaštita životne sredine, inovacije i međunarodna saradnja – u potpunosti su u skladu sa temom ‘Igraj za čovečanstvo’. Sigurni smo da će prisustvo Monaka značajno obogatiti sadržaj Ekspa 2027 - izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Danilo Jerinić.

Kao jedna od najstarijih kneževina u Evropi, sa dinastijom Grimaldi čiji kontinuitet traje više od sedam vekova, Monako na Ekspoima dosledno promoviše vrednosti međunarodne saradnje i dugoročnog razmišljanja, koje se ogleda u posebnom naglasku na očuvanje biodiverziteta, uključujući zaštitu mora i okeana. Njegova prepoznatljiva crveno-bela zastava jedna je od najstarijih nacionalnih zastava na svetu.

Bilateralni odnosi između Srbije i Monaka uspostavljeni su 2007. godine i od tada se kontinuirano razvijaju u duhu međusobnog poštovanja i saradnje. Učešće Monaka doprineće raznovrsnosti programa i obogatiti globalni dijalog koji će se tokom leta 2027. voditi u Beogradu kroz sport, muziku, kreativnost i inovacije kao glavne stubove programa.