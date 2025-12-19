Slušaj vest

Japan je zvanično predstavio temu, koncept i pravce koji će oblikovati učešće ove zemlje na ovom međunarodnom događaju. Dokument je usvojen 27. oktobra 2025. godine.

Tema japanskog paviljona „Igrajmo i povežimo se, zajedno – Razigrani duh Japana“ odabrana je kao temelj narativa izložbe i sadržaja paviljona. Kako ističe METI, glavna tema Ekspa 2027 „Igraj za čovečanstvo“ predstavlja univerzalno načelo koje poziva na jedinstvo, kreativnost i zajedničko promišljanje u svetu koji se suočava sa sve izraženijim podelama.

U saopštenju objavljenom na veb-sajtu Ministarstva navodi se da je usklađivanje koncepta paviljona sa temom Srbije kao zemlje domaćina prirodan korak, uz posebno važnu referencu – Nacionalni paviljon Srbije na Ekspu 2025 Osaka. Ministarstvo podseća da je ovaj paviljon uspešno povezao temu Ekspa 2025 Osaka „Dizajniranje budućeg društva za nas“ sa konceptom „igre“, najavljenim kao temom izložbe u Beogradu.

„Igraj za čovečanstvo, tema Ekspa 2027 Beograd, predstavlja istinski univerzalni koncept koji naglašava vrednost zajedništva i zajedničkog promišljanja u svetu sve dubljih podela. Razmišljajući o temi japanskog paviljona koja bi snažno odjeknula sa predlogom Srbije kao zemlje domaćina, prvo smo se setili srpskog paviljona na Ekspu 2025 Osaka, Kansai, Japan“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kako se dalje ističe, srpski paviljon predstavio je jedinstvenu postavku koja je efektno povezala temu Ekspa 2025 Osaka – „Dizajniranje budućeg društva za nas“ – sa temom narednog Ekspa u Beogradu, „Igra“. Prema njihovim rečima, Ekspo 2027 Beograd biće prvi Ekspo na kojem će Japan učestvovati nakon što je bio domaćin prethodne izložbe.

„U japanskom paviljonu uzvratićemo gest Srbije tako što ćemo na suptilan način utkati temu Ekspa 2025 Osaka – ‘Kreiranje društva budućnosti za naš život’ – kao i njeno konceptualno nasleđe ‘jedinstvo u različitosti’, u temu Igre“, istakli su iz Ministarstva.

Govoreći o značaju teme Ekspa 2027, iz METI-ja ukazuju da igra predstavlja snažan način povezivanja ljudi.

„Kada su ljudi uronjeni u igru, njihova radoznalost vodi ih ka tome da stupaju u interakciju sa drugima. Igra sa prirodom, istraživanje okruženja i spontana interakcija povezuju nas sa svim oblicima života. Sam čin pružanja ruke drugome predstavlja oblik igre. Pojmu ‘igre’ inherentni su otvorenost i fleksibilnost. Fizička otvorenost, vidljiva u arhitekturi, i emocionalni prostor, posebno humor i razigranost, jednako su važni za ovaj koncept. Ovi elementi – negovani kroz vekove u svakodnevnim običajima i mudrostima – stvaraju prostor slobode koji omogućava povezivanje svih oblika života“, navodi se u saopštenju.

U tom kontekstu iz Ministarstva dodaju da ove ideje odražavaju univerzalnu prirodu „igre“, duboko ukorenjenu u japanskoj istoriji, koja se ispoljava na različite načine u mnogim oblastima društva.

„Japanski paviljon će predstaviti ove višeslojne aspekte igre koji se prenose kroz generacije. Kako bismo takve poruke preneli na sveobuhvatan način, ‘Razigrani duh Japana’ odabran je za temu nacionalnog paviljona“, poručuju iz Ministarstva.

„Kroz izložbu želimo da pokažemo da ‘Igrajmo i povežimo se – zajedno’ može voditi ka svetloj ‘Budućnosti društva za naš život’, osnažujući svet da prevaziđe postojeće podele i ostvari ‘jedinstvo u različitosti’“, zaključuje se u saopštenju.