Slušaj vest

Procenjena vrednost nabavke iznosi 2,3 milijarde dinara, odnosno oko 20 miliona evra, a zainteresovane kompanije mogu da se prijave u roku od 30 dana, najkasnije do 16. januara u 12 časova.

Ekspo 2027 pozvao je domaće i međunarodne kompanije da ponude kreativna rešenja i učestvuju u oblikovanju načina na koji će Srbija biti predstavljena svetskoj publici. Kako se navodi, tender je pripremljen uz konsultacije sa međunarodnim stručnjacima koji imaju iskustva u organizaciji ceremonija velikih globalnih događaja, poput Olimpijskih igara, svetskih fudbalskih prvenstava i ranijih Ekspo izložbi.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizMali s predstavnicima javnih preduzeća: Sve službe moraju biti spremne za Expo 2027
Siniša Mali s predstavnicima javnih preduzeća
InfoBizRaspisan tender za objekte u dve zone Expa 2027: Procenjena vrednost javne nabavke 2 milijarde, rok do 16. januara
EXPO 2027
InfoBizEvropska prestonica budućnosti! Expo 2027 transformisaće Beograd: Bulevari, Savsko pristanište, Nacionalni stadion i najveći akvarijum na Balkanu
EXPO
InfoBizLegenda Expa radi u Beogradu: Expo 2027 postavlja novi standard za međunarodne izložbe
Tošio Nakamura