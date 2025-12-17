Procenjena vrednost nabavke iznosi 2,3 milijarde dinara, odnosno oko 20 miliona evra, a zainteresovane kompanije mogu da se prijave u roku od 30 dana, najkasnije do 16. januara u 12 časova.

Ekspo 2027 pozvao je domaće i međunarodne kompanije da ponude kreativna rešenja i učestvuju u oblikovanju načina na koji će Srbija biti predstavljena svetskoj publici. Kako se navodi, tender je pripremljen uz konsultacije sa međunarodnim stručnjacima koji imaju iskustva u organizaciji ceremonija velikih globalnih događaja, poput Olimpijskih igara, svetskih fudbalskih prvenstava i ranijih Ekspo izložbi.