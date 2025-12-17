Kompanija Ekspo 2027 danas je raspisala međunarodni tender za izbor firme koja će osmisliti i realizovati ceremonije otvaranja i zatvaranja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.
Raspisan tender za ceremonije na Expu 2027: Procenjena vrednost oko 20 miliona evra
Procenjena vrednost nabavke iznosi 2,3 milijarde dinara, odnosno oko 20 miliona evra, a zainteresovane kompanije mogu da se prijave u roku od 30 dana, najkasnije do 16. januara u 12 časova.
Ekspo 2027 pozvao je domaće i međunarodne kompanije da ponude kreativna rešenja i učestvuju u oblikovanju načina na koji će Srbija biti predstavljena svetskoj publici. Kako se navodi, tender je pripremljen uz konsultacije sa međunarodnim stručnjacima koji imaju iskustva u organizaciji ceremonija velikih globalnih događaja, poput Olimpijskih igara, svetskih fudbalskih prvenstava i ranijih Ekspo izložbi.
Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.
