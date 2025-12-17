Slušaj vest

Odluku je osnivač brenda Slavimir Stojanović saopštio kupcima putem javne poruke, navodeći da se na nju odlučivao više od dve godine.

Kako je navedeno, maloprodaja Futra tokom svih godina poslovanja nije bila uspešan poslovni projekat, već je, kako kaže autor, predstavljala dodatak njegovom svakodnevnom dizajnerskom radu.

- Nažalost, naša maloprodaja nije ni u jednom trenutku bila uspešan poslovni projekat, već je sve vreme bila dotacija iz mog svakodnevnog dizajnerskog posla - navodi se u poruci.

Iako se zatvara maloprodajni deo poslovanja, Futro će, prema najavi, nastaviti da postoji, ali u drugačijem obliku.

- Futro, naravno, nastavlja da postoji, verovatno u obliku plakata, autorskih izložbi i sličnih projekata. Tek treba da osmislim šta i kako - navodi osnivač.

Futro je godinama bio prepoznatljiv po autorskom dizajnu i vizuelnom identitetu, a ova odluka označava kraj jednog poglavlja domaće dizajnerske scene.