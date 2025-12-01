Slušaj vest

Mesara Kempe iz Olbernaua, jedan od najstarijih porodičnih zanata u regionu Ercgebirg, ulazi u svoje poslednje poglavlje. Nakon više od veka i po poslovanja, kompanija će ugasiti rad najkasnije do februara 2026. godine, jer u okviru stečajnog postupka nije pronađen investitor koji bi preuzeo poslovanje. Finansijske teškoće i dugovi prema desetinama poverilaca presudili su ovom tradicionalnom brendu.

Kompanija Mesnica Kempe GmbH, osnovana 1889. godine, bila je prepoznatljiv simbol regionalnog kvaliteta u Nemačkoj i često nagrađivana, između ostalog i za titulu „najboljeg knakera u Saksoniji“. Posao je više od 130 godina ostao u rukama iste porodice, a poslednjih decenija vodili su ga Valter Kempe, kao i Volker i Gabrijela Štrasberger. Međutim, stečaj, koji je zvanično otvoren početkom novembra, nije uspeo da obezbedi budućnost kompanije.

Otkazi na pomolu

Stečajni upravnik Frank Milimonka potvrdio je da su iscrpljene sve opcije za spas poslovanja. „Nažalost, nijedan investitor nije bio spreman da preuzme kompaniju“, izjavio je Milimonka, čime je postalo jasno da će Kempe zatvoriti svoja vrata. Proces gašenja je već u toku: poslovnica u Lengefeldu već je zatvorena, dok se ona u Marienbergu zatvara u petak. Sve preostale lokacije biće ugašene najkasnije do kraja februara 2026. godine. Deo zaposlenih već je pronašao nova radna mesta, dok će ostale, kako navodi Milimonka, najverovatnije zadesiti otkazi.

Ipak, proizvodnja neće odmah stati – zbog povećane potražnje tokom praznika, kompanija će još neko vreme nastaviti pripremu kobasica i svojih poznatih mesnih specijaliteta. Kempe je u stečaj ušao sa dugovama prema više od 50 poverilaca, a ukupne obaveze dostižu iznos u srednjem šestocifrenom rasponu. Stečajni postupak će se nastaviti i posle zatvaranja poslednjih poslovnica, kako bi se prodala preostala imovina.

Posle 136 godina postojanja, mesara Kempe – nekada jedan od najcenjenijih tradicionalnih brendova u Ercgebirgu – zvanično odlazi u istoriju.