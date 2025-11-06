Slušaj vest

Japanski proizvođač automobila Nisan saopštio je danas da prodaje sedište kompanije u Jokohami za oko 540 miliona evra, ali i da će je kasnije zakupiti.

Nisan je objavio i da je u prva dva kvartala naravio gubitak od 1,2 milijarde evra, bez prognoze neto profita za celu fiskalnu godinu.

U ovom periodu prošle godine, kompanija je zabeležila profit od oko 100 miliona evra.

- Ovaj potez odražava disciplinovan pristup efikasnosti kapitala, aktivirajući vrednost iz neosnovne imovine kako bi se podržala transformacija tokom izazovnih godina - saopštila je kompanija povodom prodaje.

Automobilska industrija

Nisan je saopštio da otpušta 15 odsto zaposlenih, odnosno 20.000 radnika širom sveta i da zatvara glavnu fabriku Japanu. Svi japanski proizvođači automobila trpe posledice carina predsednika SAD Donalda Trampa.

Nisan se bori da povrati profitabilnost, nakon što je objavio gubitak od gotovo četiri milijarde evra tokom fiskalne godine, zaključno sa martom. Od tada pa do septembra, prodaja Nisana pala je za skoro sedam odsto, na 31 milijardu evra.

Nisanova globalna prodaja vozila u prvoj polovini godine je opala, posebno u Japanu, ali se poboljšava prodaja u Kini i SAD. Kompanija navodi da su novi modeli u pripremi i da se očekuje da će oni podstaći prodaju.

Novi izvršni direktor kompanija Ivan Espinoza, imenovan na funkciju početkom godine, izjavio je da će se Nisan u narednom periodu fokusirati na oporavak.