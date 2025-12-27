Slušaj vest

Grejem Voker, tadašnji izvršni direktor "Fibrebonda", obezbedio je da 15 odsto vrednosti prodaje bude namenjeno zaposlenima, iako oni nisu posedovali akcije kompanije.

Sporazum je postignut ranije ove godine, kada je kompaniju "Fibrebond" kupila firma "Eaton".
Bonus je podeljen među 540 zaposlenih sa punim radnim vremenom, u proseku oko 443.000 dolara po radniku, koji će biti isplaćeni tokom narednih pet godina.

Prema pisanju lista, zaposleni sa dužim radnim stažom dobili su znatno veće iznose.
Zaposleni su u junu počeli da dobijaju zapečaćena pisma sa detaljima o pojedinačnim bonusima.

Kompaniju "Fibrebond" osnovao je 1982. godine Vokerov otac, Klod Voker, a tokom decenija poslovanja firma je prošla kroz period snažnog rasta, ali i ozbiljne krize, uključujući veliki požar 1998. godine i pad potražnje nakon pucanja dot-kom balona početkom 2000-ih.

