Da je potreban samo trenutak nepažnje da neiskusni kupci na popularnim online apliakcijama izgube velike sume novca, pa možda i da im se isprazni račun, najbolje pokazuje primer Natalije, kojoj je presela neoprezna kupovina preko interneta.

Ona je upozorila građane da obrate pažnju prilikom kupovine na Temu-u, na kome ju je neoprezno baratanje sa "točkom sreće" i bonusima koštalo 5.000 dinara za svega par trenutaka.

- Ustala sam od stola, uzela telefon, vidim notifikaciju - Temu nudi poklone. Kliknem, točak se zavrti, dobijem bonuse, pa još poklona. Delovalo je kao igrica - ispričala je čitateljka.

Korpa se, kaže, brzo punila bonusima, popustima i proizvodima "za nula dinara“. Na kraju, sistem je prikazao da treba da plati oko 5.000 dinara, što je i učinila, ne sluteći da nema standardne bezbednosne provere.

“Nisam unosila šifru, nisam dobila SMS - pare su nestale”

- Kliknula sam "idi na plaćanje“ i u sekundi su pare otišle! Nije se pojavio nijedan dodatni korak kao kod drugih online kupovina, ni sigurnosni kod sa poleđine kartice, ni SMS sa šestocifrenim brojem - objašnjava ona, što je podsetimo, uobičajeno kada je u pitanju internet plaćanje.

Čitateljka priznaje da je jednom ranije kupovala preko Temu-a, kada je prvi put unela podatke sa kartice, koji su, očigledno, ostali zapamćeni u aplikaciji.

– Kod svih drugih online kupovina, čak i kad aplikacija zapamti karticu, sistem traži dodatnu potvrdu plaćanja. Ovde, ništa. Samo jedan klik i transakcija je završena – dodaje.

“Zamisli da je dete uzelo telefon...”

Na sreću, u ovom slučaju se radilo o manjoj sumi, ali, kako kaže, iskustvo je bilo dovoljno za opomenu.

– Ja to sve klikćem onako usput, u hodu, više iz radoznalosti. Srećom, nije bilo više para. Ali pomislim, šta da je u tom trenutku telefon uzela moja tinejdžerka? Jedan klik i račun bi bio prazan – kaže naša sagovornica.

Savet stručnjaka: obrišite kartice sa aplikacija koje ne koriste dvofaktorsku zaštitu

IT stručnjaci upozoravaju da aplikacije koje ne traže verifikaciju svake kupovine predstavljaju rizik, naročito ako je kartica sačuvana u sistemu.

Ono što takođe znamo jeste da su sve transakcije enkriptovane, što znači da su zaštićene i teško su dostupne potencijalnim hakerima. Naravno mešutim, da nema potpune zaštite. Svako može da presretne broj računa koji je ostavljen ili koji će ukucati, a na nama je odluka da li ćemo uopšte to kupovati ili nećemo.

– Preporučuje se da korisnici ne ostavljaju podatke o kartici trajno u aplikacijama koje ne nude 3D Secure zaštitu (verifikaciju putem SMS koda) – navodi jedan od IT stručnjaka sa kojim smo razgovarali.

Korisnicima se savetuje i da redovno proveravaju istoriju transakcija, ograniče iznos na karticama koje koriste za internet kupovinu i da aktiviraju opciju dvofaktorske autentifikacije ukoliko je aplikacija podržava.

Šta je Temu paket kupona?

Temu paket kupona je promocija koja uključuje nekoliko različitih kupona, kombinovanih tako da vam omoguće veliki popust.

Na primer, ako dobijete paket kupona u vrednosti od 200 dolara, to može biti kombinacija dva kupona od po 50 dolara i jednog kupona od 100 dolara.

Iako su Temu paketi kupona novi oblik promocije sa određenim pravilima, koriste se na isti način kao i obični kuponi – jednostavno kopirate i nalepite promotivni kod kako biste ga primenili na porudžbinu.

Temu paket kupona je autentična ponuda. Uprkos strogim pravilima, može biti koristan za veće kupovine. Međutim, budite pažljivi – kratak rok važenja može vas navesti na nepromišljene kupovine.