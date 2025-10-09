Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je prevario 63-godišnju ženu iz županije za više od 23.000 evra u pokušaju da kupi automobil putem interneta , saopštila je policija u utorak.

Vozila joj nisu isporučena niti joj je novac vraćen, a policija ističe da je potraga za nepoznatim počiniocem u toku. Kako bi se sprečile potencijalne prevare, takođe pozivaju građane da ne unose podatke o svojim bankovnim karticama na sumnjivim sajtovima ili aplikacijama.