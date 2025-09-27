Slušaj vest

Tržište polovnih automobila u Nemačkoj raste, ali sektor električnih vozila (EV) se suočava sa ozbiljnim izazovima. Uprkos povećanju broja registrovanih električnih automobila za skoro 61 odsto u prvom kvartalu, oni čine samo oko 3 odsto ukupne ponude polovnih modela. Glavni problem je njihov brzi pad vrednosti nakon isteka ugovora o lizingu.

Podsetimo se da u EU proizvođači moraju da smanje ukupne emisije CO2 svojih modela do 2027. godine, zbog čega se mnogi već dugo fokusiraju na prodaju isključivo električnih automobila. Međutim, dok niske preostale vrednosti polovnih električnih automobila nisu iznenađenje, gubici vrednosti su veći nego što se očekivalo, piše nemački Wirtschafts Woche.

Primer Audi e-tron Sportback-a ilustruje problem: model koji je pre tri godine koštao preko 86.700 evra danas se može naći za manje od 38.000 evra. Razlog za to je povratak velikog broja električnih vozila prve generacije (iz 2021. i 2022. godine) na tržište nakon završetka lizinga. Prema analizi, prosečan pad vrednosti električnog automobila je oko 6.400 evra u poređenju sa modelom sa benzinskim motorom.

Finansijski gubici prvenstveno pogađaju lizing kompanije i proizvođače, koji su preuzeli rizik pada vrednosti. Mala potražnja privatnih kupaca i nedostatak interesovanja kompanija za iznajmljivanje automobila dodatno pogoršavaju situaciju, pa vozila mesecima stoje na parkinzima. Stručnjaci upozoravaju da će se problem dodatno povećati jer „ogroman talas“ vraćanja vozila tek predstoji.

Moguće rešenje: umesto prodaje po sniženim cenama, preporučuje se da proizvođači i lizing kompanije zadrže vozila u svom vlasništvu. Kroz ponovnu ponudu lizinga za polovne automobile ili pretplatničke modele (tzv. višeciklusni model), moguće je smanjiti gubitke i omogućiti višestruku eksploataciju vozila, a na kraju njegovog životnog veka i povrat vrednih sirovina.