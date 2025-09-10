Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila može biti dobar način da se uštedi, ali kupci treba da znaju šta kupuju. Među polovnim automobilima mogu se naći bivši taksiji, policijska vozila i automobili iz rentakara, a takva vozila su često istrošenija i jeftinija.

Prodavci ne otkrivaju uvek ove informacije, što otežava kupcima da naprave pravi izbor. Ipak, ima više naznaka da je automobil koji se prodaje ranije služio kao taksi vozilo.

Taksiji se više habaju od običnih vozila

Vozila taksi službi ili usluga deljenja vožnje izložena su prilično specifičnim uslovima vožnje koji se znatno razlikuju u odnosu na obična putnička vozila.

Njihove smene često traju i po 12 sati, sa motorima koji neprekidno rade duže vreme, ponekad satima stojeći u mestu. Usled stalne upotrebe, motor nema vremena za odmor, što neizbežno uzrokuje veće habanje tokom vremena.

"Kilometraža taksi vozila se gomila neverovatnom brzinom i često je tri do četiri puta veća u odnosu na obične automobile iste starosti. Zbog dugotrajnog rada u praznom hodu, motor ne može da dostigne optimalnu temperaturu, što dovodi do nakupljanja ugljenika u komorama za sagorevanje“, objašnjava Matas Buzelis, stručnjak za tržište automobila u kompaniji za podatke o automobilima carVertical.

U gradskoj vožnji, često kretanje i zaustavljanje opterećuje sistem vešanja i kvačilo, i dovodi do prevremenog habanja. Čak i uz redovno održavanje, nemoguće je sprečiti sve potencijalne probleme koji se javljaju kod taksija zbog njihove česte upotrebe.

Određeni modeli automobila češće se koriste kao taksi vozila. Među njima su Mercedes-Benz E-Class, Toyota Prius, Hyundai Ioniq, Toyota Corolla, Škoda Octavia ili Škoda Superb. Sve više hibridnih i električnih modela se koristi za prevoz putnika. Ipak, ima još znakova da je automobil nekada bio taksi.

Česti servisi

Taksi kompanije se često pridržavaju strogih rasporeda održavanja kako bi njihova vozila bila na putu što je više moguće. Ako su servisi automobila obavljani češće nego što je uobičajeno, moguće je da je vozilo prethodno bilo taksi. Redovan servis je svakako dobar, ali prečesto održavanje možda znači da se vozilo mnogo koristi.

Velika kilometraža

Automobil sa neobično velikom kilometražom za svoju starost jasan je znak upozorenja. Taksiji zbog konstantne upotrebe prelaze i do 3–4 puta veću kilometražu od privatnih automobila.

„Kupci treba da budu oprezni sa vozilima čija kilometraža ne odgovara stanju ili starosti – vraćanje kilometraže je uobičajena praksa među nepoštenim prodavcima“, kaže Buzelis iz kompanije carVertical.

Znatno pohabana unutrašnjost

Bivši taksi automobili često imaju primetno oštećenje unutrašnjosti zbog intenzivne svakodnevne upotrebe. Kupci bi trebalo pažljivo da pregledaju unutrašnjost vozila, jer prekomerno habanje može ukazivati na automobil sa velikom kilometražom i čestim prevozom putnika.

Bitne stavke za proveru su volan, ručica menjača i pedale, kod kojih se može primetiti veći stepen istrošenosti u odnosu na starost automobila. Sedišta, posebno zadnja, takođe treba detaljno pregledati. Kod privatnih automobila, zadnja sedišta su uglavnom očuvana, za razliku od bivših taksija, gde su tragovi upotrebe izraženiji.

Dodatni znaci su izbušene rupe ili tragovi lepka na instrument tabli, gde su možda bili postavljeni taksimetri ili druga oprema. Obavezno pogledajte tapacirunge zadnjih vrata i zadnju stranu prednjih sedišta, jer se od čestog korišćenja mogu izgrebati i oštetiti.

Posebna boja karoserije

Često se taksi vozila nabavljaju ili farbaju u karakteristične boje, poput žute, radi prepoznatljivosti. Ako automobil ima neobičnu boju, možda je prefarban da sakrije svoju taksi istoriju.

Kupci treba dobro da pogledaju farbu, posebno oko vrata, jer ako boja nije ujednačena ili je tekstura čudna, to može značiti da je auto već popravljan. Takođe, savetuje se oprez sa vozilima koja imaju vinil folije, jer prodavci mogu koristiti ovu jeftinu metodu da promene izgled automobila i eventualno prikriju postojeće nedostatke.

Stanje farbe na određenim mestima

Kupci treba da obrate pažnju na stanje farbe oko ručki zadnjih vratai na mestima gde se ulazi u automobil, pošto tu često nastaju ogrebotine ili oštećenja farbe zbog česte upotrebe.

Dodatno, važno je proveriti da li na krovu ima tamnijih mrlja ili tragova, koji mogu ukazivati na mesto gde je prethodno bio montiran taksi znak. Na vratima se mogu pojaviti slični znakovi ranijeg korišćenja u komercijalne svrhe, gde su obično bile postavljene nalepnice ili oznake.

Unutrašnjost je možda još mokra

Taksi udruženja često vrše dubinsko čišćenje unutrašnjosti vozila pre prodaje. Ponekad se čak uklanjaju sedišta i tepisi kako bi se oprali pod pritiskom. Prisustvo vlage ili snažan miris sredstva za čišćenje u vozilu mogu ukazivati na nedavno očišćeno bivše taksi vozilo.

Savet stručnjaka je da se izbegava kupovina bivših taksi vozila

Kupovina bivšeg taksija se može isplatiti. Moguće je uštedeti novac kupovinom bivšeg taksija, koji su često jeftiniji, ali ne sme se zaboraviti na moguće rizike.

Ovi automobili su podložniji kvarovima zbog ubrzanog habanja. Osim toga, otkupna cena bivših taksija je uglavnom niža, što može da ima uticaja na kupce kasnije.

„Provera kilometraže je od presudnog značaja pri kupovini polovnog automobila, jer može biti bitan pokazatelj stanja vozila. Štaviše, kod vozila sa velikom kilometražom, poput bivših taksija, postoji veća verovatnoća da je kilometraža falsifikovana da bi bili primamljiviji kupcima“, kaže Buzelis.

Kako navodi Buzelis, manipulacija kilometražom je ozbiljan problem koji privredu evropskih zemalja košta na milijarde evra svake godine. Iako države shvataju ozbiljnost problema, posebni programi za njegovo rešavanje i dalje su malobrojni, što znači da kupci moraju lično da preduzmu mere kojima će proveriti da li je pređena kilometraža vozila koja nabavljaju tačna.

"Uvidom u izveštaj o istoriji vozila može se tačno utvrditi kada je i za koliko korigovana kilometraža. To je korisno prilikom donošenja odluke o kupovini ili tokom pregovora o povoljnijoj ceni. U velikom broju slučajeva, falsifikovana kilometraža može ukazivati i na prisustvo drugih skrivenih problema kod automobila, što je od izuzetne važnosti, posebno imajući u vidu izostanak liderskog pristupa globalnih donosilaca odluka kada je u pitanju zaštita potrošača“, upozorava Buzelis.

CarVertical nudi detaljne izveštaje koji otkrivaju istoriju korišćenja vozila, uključujući i informacije o tome da li je automobil nekada bio taksi vozilo, kao i podatke o kilometraži.

Pri kupovini bivšeg taksi vozila preporučuje se profesionalni pregled radi detaljne procene stanja automobila. Tako se mogu otkriti skrivena oštećenja i potencijalni mehanički problemi koji nisu odmah uočljivi.

Međutim, u većini slučajeva, pametnije je investirati u vozilo koje nije korišćeno kao taksi. Automobil u privatnom vlasništvu pruža veću pouzdanost i sigurnost, uz manji rizik od prekomernog habanja i iznenadnih popravki.