U ovom cenovnom rangu najčešće su u ponudi polovna vozila starija od deset godina, sa većom kilometražom. Ipak, uz pažljiv odabir i realna očekivanja, kupac može da pronađe automobil koji će dugo i pouzdano služiti.

Na tržištu Srbije najviše su zastupljeni modeli iz prve polovine 2000-ih godina. Uglavnom su to manji gradski automobili, kompakti, pa i starije limuzine. Iako su dizel modeli takođe u ponudi, oni mogu zahtevati veća ulaganja ukoliko nisu redovno održavani.

Najveća prednost kupovine u ovom cenovnom rangu je velika dostupnost delova i mehaničara koji su upoznati sa starijim modelima. Kao nedostatak se navodi to što vozila često imaju tragove korišćenja i slabije sigurnosne sisteme.

Preporuke stručnjaka i na šta obratiti pažnju Prema mišljenju stručnjaka, najtraženiji modeli su: Volkswagen Golf IV: Iako je stariji, i dalje se smatra pouzdanim, sa jeftinim delovima i niskim troškovima popravke.

Opel Astra G i Opel Corsa C: Povoljni, sa jednostavnom mehanikom i niskim troškovima održavanja, mada im limarija može biti osetljiva na koroziju.

Škoda Fabia (prva generacija): Dokazano izdržljiv automobil, pogodan za gradsku vožnju, sa ponudom i benzinskih i dizel motora.

Renault Clio II i Peugeot 206: Francuski modeli koji nude udobnost, ali ponekad zahtevaju više pažnje zbog elektronike.

Ford Focus (prva generacija): Pouzdan i jednostavan za upravljanje.

Japanski automobili poput Toyote Yaris ili Honde Civic su takođe odličan izbor, poznati po dugovečnosti, ali su ređi u ovom cenovnom rangu.

Prilikom kupovine najvažnija je detaljna provera stanja vozila, a ne sama marka ili model. Preporučuje se pregled kod mehaničara pre kupovine, kako bi se izbegli skriveni kvarovi čija popravka može premašiti cenu samog automobila. Takođe, potrošnja goriva je važan faktor, s obzirom na to da su manji benzinci isplativiji za gradsku vožnju, dok se dizelaši isplate samo onima koji prelaze veliki broj kilometara.

Iako ne treba očekivati savršen automobil, uz realna očekivanja i temeljnu proveru, moguće je pronaći pouzdano vozilo koje će trajati još nekoliko godina.