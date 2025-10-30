Slušaj vest

Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo je mišljenje kojim je jasno definisano kako se, sa poreskog stanovišta, tretira prenos novca između članova porodice, tačnije između roditelja i dece. Ovim tumačenjem otklonjena je česta nedoumica građana da li dete koje od roditelja primi novac ima obavezu da plati porez na taj iznos.

Roditelji često finansijski pomažu svoju decu, prilikom kupovine stana, plaćanja školovanja, troškova života ili jednostavno kao vid podrške. Ipak, mnoge zanima da li država ovakve transakcije posmatra kao prihod koji podleže oporezivanju.

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, svaki prihod fizičkog lica podleže oporezivanju, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Na prvi pogled, to bi moglo značiti da se i novac koji roditelj uplati detetu smatra prihodom. Međutim, prema mišljenju Ministarstva finansija, kada roditelj prenese novac detetu u vidu poklona, taj iznos ne predstavlja prihod u poreskom smislu i samim tim ne podleže plaćanju poreza na dohodak građana.

Foto: Shutterstock

Drugim rečima, sredstva koja dete dobije od roditelja kao poklon ne tretiraju se kao zarada, naknada ili bilo koji drugi oblik oporezivog prihoda, već kao lični transfer unutar porodice. Takve uplate, dakle, ne potpadaju pod poreske obaveze iz oblasti poreza na dohodak.

Oslobođeni i poreza na poklon

Iako se novčani pokloni ne smatraju dohotkom, njihovu poresku poziciju dodatno uređuje Zakon o porezima na imovinu. Prema tom zakonu, pokloni između srodnika u pravoj liniji, roditelja, dece, baka, deka i unuka, u potpunosti su oslobođeni plaćanja poreza na poklon.

Dakle, novac koji dete primi od roditelja ne podleže ni porezu na dohodak ni porezu na poklon, što znači da je takva transakcija u celosti neoporeziva.