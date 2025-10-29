Slušaj vest

Počeo je rok za uplatu četvrte rate godišnjeg poreza na dohodak građana, a sa tim ponovo postaju aktuelna pitanja oko prijava, uplata, grešaka i obaveza.

Dodatno, sve češće čujemo situacije kada roditelji poklanjaju deci veće sume novca, recimo za stan, automobil ili početak biznisa. Postavlja se pitanje – da li se na taj novac plaća porez, kako se poklon pravilno dokumentuje, i šta ako dođe do greške u uplati ili pogrešnog tumačenja propisa?

Foto: Shutterstock

Na ova pitanja, odgovor su dali gosti jutarnjeg programa Kurir televizije - advokat Nemanja Todorović i poreski savetnik Aleksandar Vasić, član Udruženja poreskih savetnika Srbije.

NAJČEŠĆA GREŠKA GRAĐANA

Aleksandar Vasić je rekao da je najčešća greška, posle kašnjenja u uplati, jeste uplata na pogrešne račune i da ne shvataju najbolje sve odredbe propisa:

- O tome bi trebalo strogo voditi računa jer ukoliko se uplati na pogrešan račun, poreska obaveza se ne smatra izmirenom.

Ukoliko se neka greška dogodi, ovo su sledeći koraci koje treba da uradite:

- Kada se dogodi greška, na scenu stupa onaj ko je izvršio uplatu, a prvo i osnovno bi trebalo da proverava stanje na poreskim računima, a to može da se izvrši na dva načina. Prvi je uvidom na portalu "eporezi", a drugi je da se redovno ide u Poresku upravu i na šalteru da se uvidi stanje poreskih računa. Ukoliko ustanove grešku, trebalo bi što pre da je ispave tako što će podneti zahtev za preknjižavanje. On se na isti način može podneti kao i uvid u stanje, a to je digitalno ili preko šaltera - rekao je Vasić.

Ukoliko nenamerno napravimo sebi veći dug, Todorović je sa pravnog aspekta pričao o daljoj proceduri:

NAJČEŠĆE GREŠKE GRAĐANINA: Ako ovo uradite, POREZ se ne smatra izmirenim! Izvor: Kurir televizija

- Ako dođe do pogrešne uplate, vi ste novac prebacili Poreskoj upravi, ali ste pogrešili, pa Poreska uprava smatra da to nije izmireno i vama uredno ide kamata, kao da niste uplatili. Oni smatraju da nije uplaćeno, bez obzira što je novac kod njih. Morate sami da proveravate, ali će vam svakako stići i opomena da niste platili. Država može da vam oprosti, ali ne želi, to joj dođe kao bonus dobit, dakle uzeli su novac, a nastavili sa kamatom. Međutim, ako je obrnuta situacija i država vama duguje, onda kamata ne postoji - kaže Todorović.

Komplikacije oko poreza za prenos novca

Nedavno je u javnost izašla priča da je majka poklonila ćerki 30.000 evra za određene potrebe, pa je Todorović izneo kako to zakon gleda:

- Jako je bitno ustanoviti u kom su srodstvu ljudi koji poklanjaju novac. Ukoliko se držimo ovog primera onda se ne plaća porez jer je to prvi nasledni red. Hipotetički, da ta majka premine, ćerka bi svakako nasledila novac.Za takvu vrstu nasleđa se ne plaća porez, koliki god taj iznos bio. Međutim, da je obrnuta situacija, u tom slučaju bi se platio porez. Kada ćerka pokloni majci određeni novac, ona njoj nije u prvoj naslednom redu, već spada u drugi, a samim tim nije oslobođena poreza - kaže Todorović.

Todorović je objasnio kakva je situacija sa supružnicima:

- Ukoliko imate decu, onda je to prvi nasledni red, a ako nemate, onda je drugi. Kada imate supružnika i decu, onda u slučaju smrti, supružnik ravnopravno sa decom deli. Ukoliko nemate zajedničku decu, onda se na njega primenjuje princip drugog naslednog reda. Isto se i porez tretira - kaže Todorović.

Kurir.rs

