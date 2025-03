Ova poreska olakšica odnosi se samo na prihode ostvarene od zarade, prihode od samostalnih delatnosti i autorskih i srodnih prava. To znači da ako je lice mlađe od 40 godina imalo, na primer, prihode od davanja u zakup nepokretnosti, taj prihod ne ulazi u iznos poreske olakšice.

Poreski savetnici ukazuju i na jednu bitnu činjenicu, a to je da preduzetnici često nisu svesni toga da su, po definiciji, „poslovno sposobna fizička lica koja obavljaju delatnost na tržištu“. S obzirom na to da posluju po istim principima kao i preduzeća, svoju preduzetničku radnju doživljavaju kao preduzeće i smatraju da prihod iskazan u Poreskom bilansu predstavlja dobit radnje i da to nije njihov lični prihod, mada mogu da ga podignu isto kao i osnivači preduzeća.