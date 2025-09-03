Slušaj vest

Naime, svi oni koji trenutno porez na dohodak građana plaćaju prema ostvarenoj dobiti imaju rok do 31. oktobra da razmisle da li žele da promene sistem oporezivanja i pređu na paušalni.

Ova mogućnost nije samo administrativna formalnost – ona za mnoge predstavlja prekretnicu koja može doneti prednosti, ali i nove obaveze.

Poreski savetnik Milan Radošević objašnjava da se ovaj rok odnosi isključivo na preduzetnike koji vode poslovne knjige i obračunavaju poreze na osnovu stvarno ostvarenog prihoda.

- Od sledeće godine preduzetnici mogu da pređu na paušalno oporezivanje, ali samo ukoliko ispunjavaju određene uslove. Za mnoge je prelazak na paušalno oporezivanje privlačan jer oslobađa obaveze vođenja knjiga, komplikovanih obračuna i detaljnih izveštaja o prihodima i rashodima. Umesto toga paušalci plaćaju unapred određeni, fiksni iznos poreza i doprinosa, što im omogućava jednostavnije planiranje troškova i više vremena da se posvete samom poslu - kaže poreski savetnik.

Ko može da pređe na paušalni sistem?

Najvažniji kriterijum odnosi se na prihod. Preduzetnici koji u narednoj godini očekuju da njihov ukupan prihod od prodaje proizvoda i usluga neće preći šest miliona dinara mogu da podnesu zahtev za prelazak na paušalni režim. Procedura je u potpunosti digitalizovana – prijava se podnosi isključivo elektronski, preko portala ePorezi.

Važno je napomenuti da ovaj rok – 31. oktobar – važi samo za već postojeće preduzetnike koji vode knjige. Oni koji tek otvaraju firmu već prilikom registracije odlučuju da li će biti paušalci ili će prihode prijavljivati na osnovu knjiga.

Ukoliko preduzetnici promaše rok moraće i naredne godine da vode knjige i plaćaju porez prema ostvarenom prihodu. Za razliku od njih postojeći paušalci nemaju obavezu da svake godine podnose novi zahtev – njihov status se automatski produžava, osim u slučaju da pređu zakonski limit prometa ili postanu obveznici PDV-a.

Takođe, ukoliko preduzetnik uđe u sistem PDV-a, bilo dobrovoljno ili zato što mu je promet u prethodnih 12 meseci prešao osam miliona dinara, automatski gubi status paušalca i prelazi na vođenje knjiga.

Slična pravila važe i u suprotnom pravcu – ukoliko preduzetnik izađe iz PDV sistema može preći na paušalno oporezivanje, ali zahtev se podnosi u roku od 15 dana od trenutka kada dobije rešenje poreskog organa.

Knjigovođa, dokumenta Foto: Andrei Rahalski / Alamy / Alamy / Profimedia

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, određene delatnosti su potpuno isključene iz ovog režima. To se, između ostalog, odnosi na trgovinu, hotelijerstvo, finansijsko posredovanje, reklamiranje i istraživanje tržišta.

Takođe, paušalno oporezivanje nije dozvoljeno onima u čiju delatnost ulažu i druga lica, kao ni obveznicima PDV-a.

Nekoliko delatnosti se nalazi na posebnom spisku i za njih je prelazak na paušalno oporezivanje zakonom zabranjen, bez obzira na želju ili visinu prihoda. Ipak, postoje i specifični izuzeci. Na primer, trgovci ili ugostitelji koji posluju u kioscima, montažnim objektima ili prikolicama, pod određenim uslovima mogu da zatraže status paušalca.

Šta je bolje – paušal ili knjige?

Dilema između dva režima oporezivanja jedna je od ključnih za preduzetnike. Paušal nudi predvidljivost i jednostavnost – nema komplikovanih obračuna, a iznosi poreza i doprinosa se znaju unapred.

- S druge strane, vođenje poslovnih knjiga može doneti detaljniji uvid u poslovanje, veću fleksibilnost u iskazivanju rashoda i mogućnost da se realnije prikaže poslovni rezultat. Za pojedine delatnosti, naročito one koje imaju veće troškove, vođenje knjiga može biti povoljnije, iako administrativno zahtevnije - zaključuje poreski savetnik Milan Radošević.