Slušaj vest

Evo kako možete proveriti svoja eventualna dugovanja i stanje na poreskom računu preko Portala lokalnih administracija lpa.gov.rs, podseća Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

U svojoj objavi na Instagramu pojasnili su koje su usluge dostupne građanima na Portalu LPA:

uvid u poreske obaveze za sve opštine i gradove

elektronsko podnošenje prijava

dobijanje eUverenja o izmirenim obavezama

- Ranije ste morali da odete do šaltera u opštini gde imate nepokretnost i da čekate u redu, da biste dobili uverenje u papiru. Danas je sve znatno jednostavnije i brže — zahvaljujući usluzi eUverenje, možete sve završiti onlajn, preko Portala LPA - lpa.gov.rs, rekao je ranije Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Portalu mogu pristupiti svi eGrađani sa nalogom na eUpravi, bilo da koriste šifru, aplikaciju ConsentID ili kvalifikovani elektronski sertifikat.

Porez na imovinu

Podsećamo, prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda, ili se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od osam do 14 časova.