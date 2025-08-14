Gradski Sekretarijat za javne prihode podsetio je poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da danas ističe rok za uplatu treće rate godišnjeg poreza na imovinu.
DANAS ISTIČE ROK ZA PLAĆANJE VAŽNE OBAVEZE! Ne smete da zakasnite ni dan, inače vas čeka paprena naplata
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet-stranici Grada Beograda, ili se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od osam do 14 časova.
