Stručnjaci za porez ističu da je veoma važno da se ne kasni sa plaćanjem, s obzirom na to da svaki dan kasnije uplate nosi i visoke kamate. Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza .

– Porez se plaća u visini prethodne akontacije, čime je administracija sebe zaštitila, pa kada budu urađena nova rešenja, ta razlika će se doplatiti. To je sve uređeno Zakonom o poreskom postupku – navodi Pisarevićeva. Obveznici se često pitaju i kako to da baš ove godine, za razliku od ranijih godina, stižu opomene za neizmirene dugove po kvartalu, a ima i onih koji tvrde da nikada do sada nisu dobili opomenu za neplaćenu ratu poreza na imovinu.