Vrednost bitkoina je danas u 15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Binance porasla za 3,54 odsto, dostigavši 92.005,42 evra. Ukupan obim trgovine ovom kriptovalutom u protekla 24 sata iznosi 61,28 milijardi evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin trenutno je na nivou 29, što ga svrstava u kategoriju „strah“. To predstavlja blago poboljšanje u odnosu na jučerašnji nivo od 22, kada je indeks bio u zoni „ekstremnog straha“.

Cena itirijuma (ETH) porasla je za 4,49 odsto i sada iznosi 3.123,69 evra, dok je bajnens koin (BNB) skočio za 1,64 odsto, na 865,68 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) beleži rast od 6,24 odsto i vredi 146,77 evra, dok je avalanš (AVAX) porastao za 4,58 odsto, na 15,78 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) trenutno se prodaje za 1,85 evra, što je 2,83 odsto više nego prethodnog dana.

Najaktivnije se danas trguje bitkoinom, itirijumom i solanom, dok najveći rast beleže kriptovalute COTI, STRK i WLFI.